Сколько денег можно перевести за границу в 2026 году
В Украине международные денежные переводы осуществляются по специальным правилам. Они устанавливают ограничения не только на список стран, в которые разрешено отправлять средства, но и на максимальные суммы таких операций.
Эти требования введены для контроля движения валюты и стабильности финансовой системы, так что перед отправкой денег за границу следует заранее проверять действующие лимиты и разрешенные направления переводов.
О том, какую сумму можно отправить за границу в 2026 году, рассказываем со ссылкой на ПриватБанк.
В какие страны нельзя отправлять деньги в 2026 году
По информации банка, переводы из Украины полностью запрещены в российскую федерацию.
Также средства нельзя отправлять в такие страны:
- Иран;
- Ирак;
- Куба;
- Сирия;
- беларусь;
- Северная Корея.
Кроме того, финансовые операции не проводятся с территориями, не признаваемыми на международном уровне. Среди них:
- Косово.
- Абхазия.
- Южная Осетия.
- Приднестровский регион.
- Автономная Республика Крым.
- Турецкая Республика Северного Кипра.
В банке также предостерегают, что даже в некоторые разрешенные страны переводы могут не засчитываться из-за внутренних финансовых ограничений. Это может касаться, в частности, Японии, Канады, США и Индии.
Какую максимальную сумму можно отправить в другие страны
Касаемо лимитов: украинцы могут ежемесячно переводить на заграничную банковскую карту другого лица до 100 тысяч гривен. Если перевод производится в иностранной валюте, его сумма не должна превышать этот лимит в гривневом эквиваленте.
Ранее мы также сообщали, что резиденты Украины могут пересекать границу с наличными на сумму до 10 тысяч евро или эквивалент этой суммы в другой валюте. В таком случае не требуется заполнять таможенную декларацию или подтверждать происхождение средств.
