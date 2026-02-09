Сколько денег можно перевести за границу в 2026 году Сегодня 20:09 — Финтех и Карты

В Украине международные денежные переводы имеют ряд ограничений

В Украине международные денежные переводы осуществляются по специальным правилам. Они устанавливают ограничения не только на список стран, в которые разрешено отправлять средства, но и на максимальные суммы таких операций.

Эти требования введены для контроля движения валюты и стабильности финансовой системы, так что перед отправкой денег за границу следует заранее проверять действующие лимиты и разрешенные направления переводов.

О том, какую сумму можно отправить за границу в 2026 году, рассказываем со ссылкой на ПриватБанк.

В какие страны нельзя отправлять деньги в 2026 году

По информации банка, переводы из Украины полностью запрещены в российскую федерацию.

Также средства нельзя отправлять в такие страны:

Иран;

Ирак;

Куба;

Сирия;

беларусь;

Северная Корея.

Кроме того, финансовые операции не проводятся с территориями, не признаваемыми на международном уровне. Среди них:

Косово.

Абхазия.

Южная Осетия.

Приднестровский регион.

Автономная Республика Крым.

Турецкая Республика Северного Кипра.

В банке также предостерегают, что даже в некоторые разрешенные страны переводы могут не засчитываться из-за внутренних финансовых ограничений. Это может касаться, в частности, Японии, Канады, США и Индии.

Какую максимальную сумму можно отправить в другие страны

Касаемо лимитов: украинцы могут ежемесячно переводить на заграничную банковскую карту другого лица до 100 тысяч гривен. Если перевод производится в иностранной валюте, его сумма не должна превышать этот лимит в гривневом эквиваленте.

Ранее мы также сообщали , что резиденты Украины могут пересекать границу с наличными на сумму до 10 тысяч евро или эквивалент этой суммы в другой валюте. В таком случае не требуется заполнять таможенную декларацию или подтверждать происхождение средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.