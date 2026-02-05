Перевод на IBAN: НБУ предлагает унифицировать названия платежей Сегодня 12:26 — Финтех и Карты

Банкам рекомендуют использовать единые названия переводов на IBAN

Национальный банк Украины рекомендует поставщикам платежных услуг использовать в собственных платежных приложениях единые названия платежных операций для кредитного перевода и мгновенного кредитного перевода. Рекомендации разработаны по результатам совместной проработки НБУ с участниками рынка платежных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Цель рекомендаций НБУ

Регулятор стремится упростить взаимодействие между плательщиками и получателями средств. В частности, при оплате товаров и услуг стандартизированные названия платежных операций должны помочь покупателям и продавцам быстрее согласовывать способ расчета.

Покупатели смогут инициировать именно тот тип платежной операции, который отвечает требованиям продавца и его бизнес-модели.

Использование унифицированных названий должно обеспечить однозначное понимание платежных операций для пользователей на всех этапах от согласования способа оплаты до инициирования платежа в приложении и после его завершения.

В то же время, поставщикам платежных услуг по обслуживанию счетов будет проще предлагать клиентам сервисы, связанные с кредитными и мгновенными кредитными переводами.

Рекомендуемые названия платежных операций

Национальный банк рекомендует использовать следующие названия:

для обычного кредитного перевода средств — «перевод на IBAN» или «платеж на IBAN»;

для мгновенного кредитного перевода — «мгновенный перевод на IBAN» или «мгновенный платеж на IBAN»;

для отдельного меню или раздела платежного приложения, в котором эти операции инициируются, — «Переводы».

НБУ советует поставщикам платежных услуг использовать и отображать указанные названия:

в меню платежных приложений;

при инициировании платежной операции и даче согласия плательщика на ее выполнение;

в выписках, отчетах, истории операций и квитанциях;

при информировании получателя (продавца) о поступлении средств.

В то же время банки и платежные учреждения самостоятельно определяют вид интерфейса своих приложений и размещение соответствующих разделов.

«Поставщик платежных услуг должен обеспечить плательщику возможность легко находить и четко выбирать опцию „мгновенный перевод на IBAN“ или „мгновенный платеж на IBAN“ в платежном приложении среди других платежных операций», — отметили в Нацбанке.

