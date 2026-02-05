Перевод на IBAN: НБУ предлагает унифицировать названия платежей
Национальный банк Украины рекомендует поставщикам платежных услуг использовать в собственных платежных приложениях единые названия платежных операций для кредитного перевода и мгновенного кредитного перевода. Рекомендации разработаны по результатам совместной проработки НБУ с участниками рынка платежных услуг.
Цель рекомендаций НБУ
Регулятор стремится упростить взаимодействие между плательщиками и получателями средств. В частности, при оплате товаров и услуг стандартизированные названия платежных операций должны помочь покупателям и продавцам быстрее согласовывать способ расчета.
Покупатели смогут инициировать именно тот тип платежной операции, который отвечает требованиям продавца и его бизнес-модели.
Использование унифицированных названий должно обеспечить однозначное понимание платежных операций для пользователей на всех этапах от согласования способа оплаты до инициирования платежа в приложении и после его завершения.
В то же время, поставщикам платежных услуг по обслуживанию счетов будет проще предлагать клиентам сервисы, связанные с кредитными и мгновенными кредитными переводами.
Рекомендуемые названия платежных операций
Национальный банк рекомендует использовать следующие названия:
- для обычного кредитного перевода средств — «перевод на IBAN» или «платеж на IBAN»;
- для мгновенного кредитного перевода — «мгновенный перевод на IBAN» или «мгновенный платеж на IBAN»;
- для отдельного меню или раздела платежного приложения, в котором эти операции инициируются, — «Переводы».
НБУ советует поставщикам платежных услуг использовать и отображать указанные названия:
- в меню платежных приложений;
- при инициировании платежной операции и даче согласия плательщика на ее выполнение;
- в выписках, отчетах, истории операций и квитанциях;
- при информировании получателя (продавца) о поступлении средств.
В то же время банки и платежные учреждения самостоятельно определяют вид интерфейса своих приложений и размещение соответствующих разделов.
«Поставщик платежных услуг должен обеспечить плательщику возможность легко находить и четко выбирать опцию „мгновенный перевод на IBAN“ или „мгновенный платеж на IBAN“ в платежном приложении среди других платежных операций», — отметили в Нацбанке.
