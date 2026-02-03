В 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 (инфографика) Сегодня 16:26 — Финтех и Карты

В 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 (инфографика)

Количество успешных электронных идентификаций в Системе BankID НБУ по итогам 2025 года достигло 109,4 млн шт., что на 25% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщили в НБУ

Количество успешных электронных идентификаций коммерческих абонентов за прошедший год выросло на 12% и составило 6,5 млн идентификаций, некоммерческих — на 26% и достигло 102,9 млн.

В 2025 году увеличению количества успешных идентификаций в системе способствовало расширение перечня дистанционных услуг в государственном секторе, оживление активности на финансовом рынке. Так, в прошлом году к Системе BankID НБУ было подключено 11 новых абонентов — поставщиков услуг.

Читайте также НБУ призвал банки усилить финмониторинг и обмен информацией о рисковых клиентах

Система BankID НБУ используется для предоставления широкого спектра государственных и коммерческих услуг.

для аутентификации граждан на государственном портале и в мобильном приложении «Дія»,

также остается единственным методом аутентификации в мобильном приложении «Резерв+».

Среди коммерческих востребованы для пользователей услуги банков, небанковских финансовых учреждений, страховых компаний, телекомоператоров и других поставщико услуг (в частности услуги электронных объявлений по аренде недвижимого и движимого имущества).

«Система BankID НБУ остается эффективным инструментом поставки электронной идентификации для дистанционных сервисов в разных сферах. Рост количества идентификаций как в государственном, так и частном секторах свидетельствует о практической востребованности такого инструмента и доверия со стороны пользователей системы», — отметила Ольга Василева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка.

Ранее Национальный банк Украины в рекомендациях для банков по финансовому мониторингу призва л более активно пользоваться предусмотренным законом правом обмена информацией о клиентах, которым было отказано в поддержании деловых отношений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.