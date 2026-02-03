0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 (инфографика)

Финтех и Карты
27
В 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 (инфографика)
В 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 (инфографика)
Количество успешных электронных идентификаций в Системе BankID НБУ по итогам 2025 года достигло 109,4 млн шт., что на 25% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в НБУ.
Количество успешных электронных идентификаций коммерческих абонентов за прошедший год выросло на 12% и составило 6,5 млн идентификаций, некоммерческих — на 26% и достигло 102,9 млн.
В 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 (инфографика)
В 2025 году увеличению количества успешных идентификаций в системе способствовало расширение перечня дистанционных услуг в государственном секторе, оживление активности на финансовом рынке. Так, в прошлом году к Системе BankID НБУ было подключено 11 новых абонентов — поставщиков услуг.
Читайте также
Система BankID НБУ используется для предоставления широкого спектра государственных и коммерческих услуг.
  • для аутентификации граждан на государственном портале и в мобильном приложении «Дія»,
  • также остается единственным методом аутентификации в мобильном приложении «Резерв+».
Среди коммерческих востребованы для пользователей услуги банков, небанковских финансовых учреждений, страховых компаний, телекомоператоров и других поставщико услуг (в частности услуги электронных объявлений по аренде недвижимого и движимого имущества).
Читайте также
«Система BankID НБУ остается эффективным инструментом поставки электронной идентификации для дистанционных сервисов в разных сферах. Рост количества идентификаций как в государственном, так и частном секторах свидетельствует о практической востребованности такого инструмента и доверия со стороны пользователей системы», — отметила Ольга Василева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка.
Ранее Национальный банк Украины в рекомендациях для банков по финансовому мониторингу призвал более активно пользоваться предусмотренным законом правом обмена информацией о клиентах, которым было отказано в поддержании деловых отношений.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems