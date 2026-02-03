Переводы денег в Украину сокращаются второй год подряд Сегодня 15:05 — Валюта

Через официальные каналы в Украину поступило около 5,06 млрд долларов против 5,47 млрд долларов в 2024 году.

Объем частных денежных переводов в Украину в 2025 году существенно сократился по сравнению с предыдущим годом.

Об этом пишет издание Ain со ссылкой на данные Национального банка.

Общая динамика переводов

По итогам января-декабря 2025 года объем частных денежных переводов составил 8,03 млрд. долларов. Для сравнения, в 2024 году за аналогичный период в Украину поступило 9,42 млрд. долларов.

Таким образом, сокращение составило почти 15% или более 1,3 млрд долларов.

Самые низкие объемы переводов в 2025 году фиксировались весной и летом. В отдельные месяцы поступления опускались ниже 650 млн. долларов. В то же время, в 2024 году большинство месяцев демонстрировали уровень более 700−750 млн долларов.

Сокращение оплаты труда из-за границы

Наибольшее падение зафиксировано по статье оплаты труда — средств, получаемых украинцами за работу за границей. В 2025 году этот показатель составлял 6,56 млрд долларов, в то время как в 2024 году он достигал 8,16 млрд долларов.

Каналы перевода средств

По данным НБУ, в 2025 году через официальные каналы в Украину поступило около 5,06 млрд долларов против 5,47 млрд долларов в 2024 году.

В то же время объемы переводов через неформальные каналы сократились до 2,96 млрд долларов в 2025 году с 3,95 млрд долларов годом ранее.

Объемы частных трансфертов, в частности, денежной помощи семьям и других переводов, не связанных с оплатой труда, также уменьшились. Если в 2024 году они составляли 3,84 млрд. долларов, то в 2025 году сократились до 3,54 млрд. долларов.

Международные денежные переводы стали привычным делом — люди отправляют деньги семье, оплачивают услуги или совершают покупки за границей. В то же время неверный выбор способа перевода может привести к излишним затратам. Чтобы минимизировать комиссии и потери курса, важно учитывать сумму, срочность и страну получателя. Как выбрать оптимальный способ международного перевода — рассказываем здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.