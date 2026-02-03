0 800 307 555
Гривна укрепилась: НБУ снизил продажу валюты на межбанке

Валюта
28
Гривна укрепилась: НБУ снизил продажу валюты на межбанке
Гривна укрепилась: НБУ снизил продажу валюты на межбанке
Уменьшение давления на валютном рынке на прошлой неделе позволило Национальному банку Украины укрепить гривну ниже отметки 43 грн/$ и сократить объемы валютных интервенций.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Ситуация на валютном рынке

По данным аналитиков, дефицит иностранной валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе стал снижаться. За четыре рабочих дня он составил $518 млн, что почти на четверть меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.
На этом фоне НБУ сократил объем валютных интервенций на 19% до $860 млн.
Уменьшение давления на гривну позволило НБУ укрепить гривну ниже 43 грн/$
Уменьшение давления на гривну позволило НБУ укрепить гривну ниже 43 грн/$, icu.ua
В то же время, как отмечают в ICU, регулятор мог бы ограничиться еще меньшими объемами продаж валюты, удерживая курс гривны выше 43 грн/$. Однако Национальный банк предпочел достаточно стремительное усиление курса гривны, до 42.8 грн/$ в конце прошлой недели.
В общей сложности за январь интервенции НБУ составили $3.74 млрд, что почти аналогично объему интервенций в январе 2025 года.
За январь интервенции НБУ составили $3.74 млрд.
За январь интервенции НБУ составили $3.74 млрд., icu.ua

Ожидание курса гривны

В ICU прогнозируют дальнейшее уменьшение дисбалансов на валютном рынке в феврале. В то же время аналитики не ожидают дальнейшего существенного усиления гривны.
По их оценкам НБУ в ближайшие месяцы будет сохранять курс вблизи уровня 43 грн/$.

НБУ приступил к смягчению монетарной политики

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 15%. Таким образом, регулятор официально начал цикл смягчения монетарной политики.
Решение было принято на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и уменьшения внешних денежных рисков. По итогам декабря 2025 г. инфляция замедлилась до 8,0%. Согласно прогнозу НБУ, в 2026 году она снизится до 7,5%, а возврат к целевому уровню 5% ожидается только в 2028 году.
Читайте также
Ключевым фактором решения о снижении ставки стала определенность с внешними источниками финансирования. В частности, речь идет о согласованном пакете помощи от Европейского Союза в объеме 90 млрд евро на 2026−2027 годы и ожидаемой новой программе МВФ на $8,1 млрд.
По прогнозам, международные резервы Украины могут вырасти до $65 млрд в конце 2026 года.

Прогноз дальнейших решений НБУ

В ICU отмечают, что, несмотря на начало цикла смягчения, Нацбанк пересмотрел прогнозную траекторию учетной ставки в сторону более осторожного подхода. Вместо шести последовательных снижений на 50 базисных пунктов, вытекающих из предыдущих оценок, регулятор теперь ожидает всего два снижения. Следующий шаг по уменьшению ставки может состояться в апреле.
Аналитики считают такой подход оправданным с учетом энергетических и рисков безопасности. В то же время, в случае их ослабления НБУ может пойти на одно или два дополнительных снижения ставки позже в течение года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
