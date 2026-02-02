Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:01 — Валюта

Первая неделя февраля вероятнее всего пройдет в условиях стабилизации или небольшого укрепления гривны

Период 26−30 января можно охарактеризовать как период низкой и контролируемой волатильности: ежедневные изменения были небольшие (максимальное суточное колебание по абсолютному значению — 18 копеек или примерно 0,44%). Официальный курс продемонстрировал в целом умеренное укрепление гривны с незначительным откатом в конце: курс в пятницу поднялся до 42,8483 грн/$. В итоге же за всю прошлую неделю курс снизился на 29 копеек, или 67%.

Об этом сообщила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Низкая волатильность и умеренное укрепление», — отметила Золотько.

Официальный и наличный курс

Официальный курс Национального банка был следующий:

26 января — 43,1391 грн/$;

27 января — 43,1253 грн/$;



28 января — 42,9563 грн/$;



29 января — 42,7689 грн/$;



30 января — 42,8483 грн/$.



Покупка в кассах банков с начала недели прошедшей недели была ниже 43 гривен за доллар и в понедельник купля/продажа держались на уровне 42,86/43,41 грн/$, во вторник незначительно ниже — 42,71/43,28 грн/$, в среду и четверг и 42,56/43,12 грн/$ соответственно, а в пятницу — 42,60/43,14 грн/$.

В общем, покупка опустилась с 42,86 грн/$ до 42,60 грн/$ — 26 копеек, или около 0,6%, продажа — с 43,41 грн/$ до 43,14 грн/$ — 27 копеек, или около 0,6%.

Спреды между покупкой и продажей оставались относительно стабильными — около 0,54−0,57 грн. Так что волна уменьшения была умеренной и завершилась короткой фазой стабилизации.

Курс на межбанке

Межбанк в последнюю январскую неделю отметился умеренным преимуществом предложения валюты и отсутствием драйверов для сильных движений в любую сторону. Хотя и наблюдались внутридневные всплески во вторник и четверг, однако общее настроение рынка оставалось уравновешенным.

Понедельник на межбанке прошел в относительно спокойном режиме: сессия открылась на 43,14 грн/$ и в течение дня пошла вниз, фиксируя закрытие на минимуме дня — 42,94 грн/$. Такая коррекция указывает на умеренное преимущество предложения валюты или отсутствие существенного спроса, который бы подтолкнул курс вверх.

Вторник был более динамичным: торги начались с 43,05 грн/$ и завершились на 42,83 грн/$, а амплитуда колебаний примерно в 33 копейки отражала большую волатильность, однако итоговое закрытие вернуло курс ближе к нижним отметкам.

Среда отметилась стабильностью: старт 42,84 грн/$, финиш 42,82 грн/$, дневной диапазон 42,71−42,86 грн/$.

В четверг торговая сессия стартовала с 42,83 грн/$, закрылась на 42,77 грн/$, а дневной размах составил 42,56−43,00 грн/$. Это был один из самых больших дневных интервалов на прошлой неделе.

Пятница сохранила баланс: открытие 42,82 грн/$, закрытие 42,84 грн/$, дневной максимум/минимум — 42,97/42,71 грн/$. В итоге неделя принесла укрепление гривны на 30 копеек, или около 0,7%.

По итогам последней недели января объем чистых интервенций был на 19% меньше, чем неделей ранее ($1061,6 млн 19−23 января), и составил в течение 26−30 января $859,5 млн.

Действия регулятора

Падение индекса доллара до четырехлетнего минимума на мировых рынках на фоне структурных и политических рисков в США создает фоновое давление на снижение курса доллара по отношению к другим валютам и дает потенциал для укрепления гривны в случае стабильной внутренней ситуации.

С другой стороны, решение Нацбанка 29 января снизить учетную ставку до 15% одновременно смягчает стоимость кредитования и поддерживает экономическую активность, однако создает потенциальное давление на валютный курс.

Обычно снижение ставки уменьшает доходность гривневых инструментов и в обычных рыночных условиях может уменьшать приток капитала или усиливать отток. Но в украинских реалиях 2025−2026 годов роль процентной ставки в движении курса уравновешивается несколькими другими факторами: политикой валютных интервенций НБУ, объемом и регулярностью международной финансовой поддержки, поведением экспортеров (постепенное поступление валютной выручки) и потребностью государства в валюте для импорта энергетики.

Регулятор готов к последовательным шагам управления рынком, и в коротком сроке влияние снижения ставки на курс может быть умеренным.

Что будет влиять на курс на этой неделе

Золотько отмечает, что первые рабочие дни нового месяца главными драйверами станут баланс спроса и предложения на межбанке: экспортные поступления, пополнение счетов импортеров для оплаты начала месяца, поступление международной помощи или связанные с ней переводы, а также активность НБУ на рынке.

Поскольку на глобальном фронте доллар находится под давлением, дающим гривне так называемое «внешнее усиление», а международные резервы Украины остаются в относительно комфортном состоянии, краткосрочно это создает пространство для умеренного снижения или удержания пары доллар-гривна в узком диапазоне ниже или вблизи последних значений конца января.

«Другими словами, если не произойдет больших потрясений, первая неделя февраля, вероятнее всего, пройдет в условиях стабилизации или небольшого укрепления гривны», — пояснила эксперт.

Если поступления валюты от экспортеров (зерно, металлы, агро- и пищевой сектор) сохранятся на стабильном уровне, это будет поддерживать предложение валюты. При росте импортных потребностей из-за погодных условий или проблем с энергоснабжением спрос на валюту может возрасти.

