0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ пытается укреплять гривну — аналитики

Валюта
56
НБУ продал почти $1,1 млрд, что стало пятинедельным максимумом.
НБУ продал почти $1,1 млрд, что стало пятинедельным максимумом.
На прошлой неделе Национальный банк Украины активизировал валютные интервенции, стремясь удержать курс гривны поближе к 43 грн/$.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Индикаторы валютного рынка
Индикаторы валютного рынка, icu.ua

Дефицит валюты

Дефицит валюты на внутреннем рынке продолжил увеличиваться, достигнув $696 млн по итогам четырех рабочих дней, что на 26% больше, чем в предыдущую неделю.
Чтобы удовлетворить повышенный спрос, НБУ продал почти $1,1 млрд, что стало пятинедельным максимумом. Это позволило удержать официальный курс гривны ниже 43,2 грн/$ в течение большей части недели.
Показатели межбанковского валютного рынка
Показатели межбанковского валютного рынка, icu.ua

Оценка аналитиков

Аналитики ICU отмечают, что повышенный спрос на валюту наблюдается уже третью неделю подряд. Это заставляет НБУ увеличивать интервенции и препятствует укреплению гривны до уровня ниже 43 грн/$.
«Мы ожидаем, что НБУ продолжит усилия, направленные на укрепление курса гривны после резкой девальвации с начала года», — говорится в сообщении ICU.
Читайте также
Напомним, как свидетельствуют результаты социологического исследования финансовой состоятельности граждан в 2026 году, проведенного информационным агентством Hronikers совместно с компанией Active Group, ожидания украинцев относительно курса гривны в 2026 году остаются преимущественно негативными.
Более половины украинцев (53,6%) прогнозируют ее обесценивание, из них 26,3% ожидают сильного падения. Оптимистические сценарии подорожания гривны разделяют всего 23,2% респондентов.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems