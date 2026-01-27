НБУ пытается укреплять гривну — аналитики Сегодня 15:05 — Валюта

НБУ продал почти $1,1 млрд, что стало пятинедельным максимумом.

На прошлой неделе Национальный банк Украины активизировал валютные интервенции, стремясь удержать курс гривны поближе к 43 грн/$.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Индикаторы валютного рынка, icu.ua

Дефицит валюты

Дефицит валюты на внутреннем рынке продолжил увеличиваться, достигнув $696 млн по итогам четырех рабочих дней, что на 26% больше, чем в предыдущую неделю.

Чтобы удовлетворить повышенный спрос, НБУ продал почти $1,1 млрд, что стало пятинедельным максимумом. Это позволило удержать официальный курс гривны ниже 43,2 грн/$ в течение большей части недели.

Показатели межбанковского валютного рынка, icu.ua

Оценка аналитиков

Аналитики ICU отмечают, что повышенный спрос на валюту наблюдается уже третью неделю подряд. Это заставляет НБУ увеличивать интервенции и препятствует укреплению гривны до уровня ниже 43 грн/$.

«Мы ожидаем, что НБУ продолжит усилия, направленные на укрепление курса гривны после резкой девальвации с начала года», — говорится в сообщении ICU.

Напомним, как свидетельствуют результаты социологического исследования финансовой состоятельности граждан в 2026 году, проведенного информационным агентством Hronikers совместно с компанией Active Group, ожидания украинцев относительно курса гривны в 2026 году остаются преимущественно негативными.

Более половины украинцев (53,6%) прогнозируют ее обесценивание, из них 26,3% ожидают сильного падения. Оптимистические сценарии подорожания гривны разделяют всего 23,2% респондентов.

