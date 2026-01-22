Почему инвесторы выбирают евро: к чему готовиться украинцам Сегодня 17:00 — Валюта

Почему инвесторы сегодня выбирают евро

Геополитика спровоцировала ралли по паре евро/доллар. Евровалюта активно вытесняет валюту американцев на международных рынках.

Как это скажется на украинском валютном рынке, рассказывает финансовый эксперт Алексей Козырев, пишет Минфин.

Он отмечает, что у Европы есть один сильный рычаг влияния: согласно данным Министерства финансов на ноябрь, Великобритания, Бельгия, Люксембург, Франция, Ирландия, Норвегия и Германия держат казначейские облигации США на сумму 2,84 трлн долларов, что составляет более 30%. Это гораздо больше, чем у Китая.

Пара евро/доллар перед и во время форума в Давосе

Если Европа пожелает, чтобы аффилированные с правительством инвесторы, такие как государственные пенсионные фонды, пересмотрели и сократили вложения в казначейские облигации США, это может вызвать ожидания ослабления рынка и побуждать других держателей активов тоже сократить вложения. Это приведет к росту долгосрочной доходности и цепной реакции на других финансовых рынках США.

Читайте также Как изменилась цена на золото, серебро и платину

Как следствие, центральные банки многих стран и инвесторы все активнее выходят из американской в ​​другие валюты и золото в качестве защитного актива.

Почему инвесторы выбирают евро

По словам Козырева, Европа выглядит более прогнозированно для инвесторов, опасающихся дальнейших непредсказуемых действий американского президента. Кроме того, учитываются и экономические факторы. Федрезерв, по всей видимости, продолжит снижение процентных ставок с уровней 3,5−3,75% годовых, инфляция в США будет сохраняться в пределах 4%, рост американского ВВП в 2026 году, по расчетам МВФ, составит 2,4%.

«В Еврозоне в декабре 2025 года инфляция упала до 2%, а в 2026 году, по прогнозам экономистов, рост потребительских цен ожидается в пределах 2,1%. Процентные ставки ЕЦБ стабильно держатся в пределах 2,15−2,4% годовых. Правда, показатель прогнозного роста европейского в ВВП в пределах 1,2% за 2026 год точно желает лучшего. Но инвесторы предпочитают стабильность и прогнозируемость, вместо импульсивности и постоянной политической тряски, которую создает Трамп», — пишет эксперт.

И в результате все это в сочетании с действиями центробанков, которые постепенно снижают долю доллара в своих резервах, работает против американской валюты в пользу евро.

Как будут вести себя доллар и евро в Украине

Украина останется заложником поведения курса гривны как по отношению к доллару США — мировой валюте № 1 для расчетов на всех ключевых рынках, так и к евро — как валюте нашего крупнейшего торгового партнера, и теперь — крупнейшего донора.

Однако высокий уровень золотовалютных резервов ($57,3 млрд по состоянию на 1 января 2026 года) и активное вмешательство Нацбанка с интервенциями по продаже доллара на межбанке (только за предыдущую неделю им было продано на торгах свыше $900 млн) приведут к тому, что у нашего регулятора сохранятся все возможности поддержать валюту на валютном рынке.

Прогноз

По прогнозу Козырева, в течение первого квартала 2026 года следует ожидать коридор по безналичному доллару в пределах от 42,80 гривен до 44,2 гривен.

По безналичному евро ситуативный коридор может складываться в пределах 49,95−51,50 гривен. Наличный курс по доллару на 20−50 копеек будет превышать курс межбанка, а наличный курс евровалюты будет превышать котировку безналичного евро на 25−60 копеек.

Этот сценарий поведения гривны на межбанке полностью впишется в прогнозный уровень по доллару, заложенный в бюджет на 2026 год (среднегодовой курс американской валюты 45,7 грн/$).

А вот в отношении евро ситуация будет другой. В бюджет в этом году заложен курс 49,4 грн/евро, а в январе он уже выше этого показателя в пределах 1 гривны и больше.

Ранее Finance.ua писал , аналитики ICU отмечают, что в начале января традиционно фиксируется повышенный спрос на валюту, который влечет за собой ослабление курса и увеличение интервенций НБУ.

курс гривны может вернуться к уровню около 42,5 грн за доллар. В то же время, до конца года прогнозируется постепенное управляемое ослабление курса в диапазон 44,3−44,5 грн за доллар. В 2025 году чрезмерный спрос стал снижаться уже в течение второй недели января, однако в этом году его пик сместился на более поздний период. В ICU ожидают, что в ближайшие недели. В то же время, до конца года прогнозируется постепенное управляемое ослабление курса в диапазон 44,3−44,5 грн за доллар.

А бизнес ожидал обменный курс в следующие 12 месяцев на уровне 44,27 грн/долл. США по сравнению с 44,11 грн/долл. США в третьем квартале. Курс выше 43,50 грн/долл. США прогнозировали 66,6% респондентов в пределах 40,51−43,50 грн/долл. США — 32,9%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.