Как изменилась цена на золото, серебро и платину

Банковские металлы
Цена на золото летит вверх
Как пишет Reuters, мировые цены на золото выросли до рекордно высокой отметки более чем в 4800 долларов за унцию на фоне роста спроса и снижения курса доллара.
Спотовая цена на золото выросла на 1,2% до $4821,26 за унцию после того, как ранее на сессии она достигла рекордных $4843,67. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​феврале выросли на 1% до $4813,50 за унцию.
«Это потеря доверия к США, вызванная шагами президента США Дональда Трампа по введению тарифов против Европы и усилению давления в попытке захватить Гренландию. Рост цен на золото отражает опасения глобальной геополитической напряженности», — сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.
Инвесторы продают доллар и казначейские облигации, особенно долгосрочные, и покупают золото, потому что сейчас доверие к золоту больше, чем к валюте США.
Он также отметил, что более слабый доллар делает драгоценные металлы, цена которых зависит от доллара, дешевле для иностранных покупателей.

Серебро

Спотовая цена на серебро упала на 1% до 93,59 доллара за унцию после достижения рекордного максимума в 95,87 доллара во вторник.

Платина

Спотовая платина снизилась на 0,7% до 2445,96 долларов за унцию после достижения рекордных 2511,80 долларов раньше в тот же день, в то время как палладий снизился на 0,5% до 1857,19 долларов.
Мы писали о факторах, способствующих росту цен на золото и серебро. Это падение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности, снижение доверия к доллару и давление на ФРС.
Серебро подскочило почти на 6% к рекордным 84,59 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 2,73 доллара. В прошлом году белый металл подорожал почти на 150%.
Ранее Finance.ua писал, что цена на золото в Иране стала барометром политической ситуации в стране, поскольку антиправительственные протесты ужесточаются. Разозленные состоянием экономики демонстранты вышли на улицы большинства иранских провинций. Все детали читайте по ссылке.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
