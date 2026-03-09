Цены на золото падают на фоне укрепления доллара Сегодня 10:44 — Банковские металлы

Цены на золото падают на фоне укрепления доллара

9 марта золото подешевело. Одним из главных факторов падения цен на металл стало укрепление доллара, а рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и еще больше усугубил перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в ближайшей перспективе.

Об этом пишет Reuters

По информации портала Investing , по состоянию на 9:34 золото продавалось по 5107,96 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 164,76 доллара.

Доллар поднялся до максимального уровня за более чем три месяца, что сделало золото дороже для владельцев других валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до месячного максимума, что повысило стоимость хранения золота, которое не приносит дохода.

«Сегодня золото находится в невыгодном положении, несмотря на бурление на рынке, поскольку трехзначные цены на нефть подталкивают доллар вверх из-за опасений по поводу инфляции и уменьшения ожиданий снижения ставок», объяснил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Цены на сырую нефть подскочили более чем на 20% до уровня выше 110 долларов за баррель, поскольку расширение войны США и Израиля с Ираном вынудило некоторых крупных производителей нефти на Ближнем Востоке сократить поставки из-за опасений длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Читайте также Биткоин не сможет вытеснить золото — инвестор

Мнения экспертов

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Золото, как правило, хорошо чувствует себя в условиях низких процентных ставок, поскольку не приносит дохода.

Читайте также Аналитики прогнозируют рекордные цены на золото в 2026 году: у кого самые большие резервы

В то же время, спотовая цена на серебро удержалась на уровне 84,42 доллара за унцию после падения более чем на 5% в начале сессии. Спотовая цена на платину снизилась на 0,1% до 2133,95 доллара, а на палладий — на 0,9% до 1610 долларов.

Напомним, Всемирный золотой совет (WGC) в Лондоне ожидает , что цена на золото продолжит расти во второй половине года, хоть и несколько более медленными темпами: спрос со стороны ювелирной промышленности значительно снизился из-за высоких цен.

Эксперты соглашаются, что драгоценный металл остается безопасной гаванью, особенно во времена политической или финансовой нестабильности. Сочетание эскалации торговой войны Трампа, осторожного действия Федеральной резервной системы США и неопределенного глобального роста поддерживает высокий спрос на золото как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.