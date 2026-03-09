0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на золото падают на фоне укрепления доллара

Банковские металлы
36
Цены на золото падают на фоне укрепления доллара
Цены на золото падают на фоне укрепления доллара
9 марта золото подешевело. Одним из главных факторов падения цен на металл стало укрепление доллара, а рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и еще больше усугубил перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в ближайшей перспективе.
Об этом пишет Reuters.
По информации портала Investing, по состоянию на 9:34 золото продавалось по 5107,96 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 164,76 доллара.
Доллар поднялся до максимального уровня за более чем три месяца, что сделало золото дороже для владельцев других валют.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до месячного максимума, что повысило стоимость хранения золота, которое не приносит дохода.
«Сегодня золото находится в невыгодном положении, несмотря на бурление на рынке, поскольку трехзначные цены на нефть подталкивают доллар вверх из-за опасений по поводу инфляции и уменьшения ожиданий снижения ставок»,
объяснил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер.

Цены на сырую нефть подскочили более чем на 20% до уровня выше 110 долларов за баррель, поскольку расширение войны США и Израиля с Ираном вынудило некоторых крупных производителей нефти на Ближнем Востоке сократить поставки из-за опасений длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.
Читайте также

Мнения экспертов

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Золото, как правило, хорошо чувствует себя в условиях низких процентных ставок, поскольку не приносит дохода.
Читайте также
В то же время, спотовая цена на серебро удержалась на уровне 84,42 доллара за унцию после падения более чем на 5% в начале сессии. Спотовая цена на платину снизилась на 0,1% до 2133,95 доллара, а на палладий — на 0,9% до 1610 долларов.
Напомним, Всемирный золотой совет (WGC) в Лондоне ожидает, что цена на золото продолжит расти во второй половине года, хоть и несколько более медленными темпами: спрос со стороны ювелирной промышленности значительно снизился из-за высоких цен.
Эксперты соглашаются, что драгоценный металл остается безопасной гаванью, особенно во времена политической или финансовой нестабильности. Сочетание эскалации торговой войны Трампа, осторожного действия Федеральной резервной системы США и неопределенного глобального роста поддерживает высокий спрос на золото как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems