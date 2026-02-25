Золото дорожает на фоне растущего спроса на безопасные активы в США Сегодня 14:18 — Банковские металлы

Золото дорожает на фоне растущего спроса на безопасные активы в США

25 февраля цены на золото выросли на 1%, поскольку инвесторы бросились к этому безопасному металлу в ходе азиатских торгов, взвешивая неопределенность по тарифам США после решения Верховного суда США, которым отменен ряд мер президента Дональда Трампа.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​апреле выросли на 0,6% до 5205 долларов.

«Возвращение китайского рынка вместе с ростом политической неопределенности в Соединенных Штатах поддерживает привлекательность золота и, в определенной степени, серебра», — сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

Соединенные Штаты начали взимать временный 10% глобальный импортный тариф во вторник, но Вашингтон работает над его повышением до 15%, сообщил чиновник Белого дома, что посеяло путаницу в отношении тарифной политики Трампа после поражения в Верховном суде на прошлой неделе.

Между тем, два представителя Федеральной резервной системы США не заявили об отсутствии в ближайшее время желания менять политику процентных ставок центрального банка.

Согласно данным инструмента FedWatch от CME, рынки ожидают трех снижений ставки на 25 базисных пунктов в этом году.

Прогнозы

«Здесь все еще достаточно возможностей для дальнейшего роста золота, особенно если все факторы, способствующие росту цен на золото, такие как фискальная торговля США и внешняя политика, будут сохраняться», — добавил Родда.

Ранее мы писали , что банки в декабре увеличили ввоз золота почти в 4 раза до рекордных 15,3 млн долларов в эквиваленте с начала войны.

В отчетном месяце было ввезено золото на 15 252 тыс. долларов в эквиваленте, тогда как в ноябре эта цифра составила 3 ​​938 тыс. долларов в эквиваленте, это самый большой показатель с декабря 2021 года.

