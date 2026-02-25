0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Золото дорожает на фоне растущего спроса на безопасные активы в США

Банковские металлы
48
Золото дорожает на фоне растущего спроса на безопасные активы в США
Золото дорожает на фоне растущего спроса на безопасные активы в США
25 февраля цены на золото выросли на 1%, поскольку инвесторы бросились к этому безопасному металлу в ходе азиатских торгов, взвешивая неопределенность по тарифам США после решения Верховного суда США, которым отменен ряд мер президента Дональда Трампа.
Об этом пишет reuters.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​апреле выросли на 0,6% до 5205 долларов.
«Возвращение китайского рынка вместе с ростом политической неопределенности в Соединенных Штатах поддерживает привлекательность золота и, в определенной степени, серебра», — сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.
Читайте также
Соединенные Штаты начали взимать временный 10% глобальный импортный тариф во вторник, но Вашингтон работает над его повышением до 15%, сообщил чиновник Белого дома, что посеяло путаницу в отношении тарифной политики Трампа после поражения в Верховном суде на прошлой неделе.
Между тем, два представителя Федеральной резервной системы США не заявили об отсутствии в ближайшее время желания менять политику процентных ставок центрального банка.
Читайте также
Согласно данным инструмента FedWatch от CME, рынки ожидают трех снижений ставки на 25 базисных пунктов в этом году.

Прогнозы

«Здесь все еще достаточно возможностей для дальнейшего роста золота, особенно если все факторы, способствующие росту цен на золото, такие как фискальная торговля США и внешняя политика, будут сохраняться», — добавил Родда.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что банки в декабре увеличили ввоз золота почти в 4 раза до рекордных 15,3 млн долларов в эквиваленте с начала войны.
В отчетном месяце было ввезено золото на 15 252 тыс. долларов в эквиваленте, тогда как в ноябре эта цифра составила 3 ​​938 тыс. долларов в эквиваленте, это самый большой показатель с декабря 2021 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Золото
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems