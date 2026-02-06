Цена на золото и серебро растет второй день подряд Сегодня 14:15 — Банковские металлы

Цена на золото и серебро растет второй день подряд

После исторического падения рынок драгметаллов показывает быстрое восстановление.

Об этом пишет Bloomberg.

Цена на золото растет второй день подряд, снова пересекая психологическую отметку в $5000 за унцию.

В среду стоимость золота подскочила на 2,9%, прибавив ко вчерашнему росту, который составил более 6%.

Золото торгуется на $500 ниже своего исторического максимума (зафиксированного 29 января), с начала года металл остается дороже примерно на 17%.

Вместе с золотом демонстрирует уверенное восстановление и серебро.

кризиса 2008 года и стало самым дневным обвалом с начала 1980-х годов. Напомним, на прошлой неделе рынок драгоценных металлов испытал настоящий шок: цена золота рухнула более чем на 10%, опустившись ниже отметки 5 тыс. долларов за унцию. По масштабам это падение превысило наихудшие внутридневные проседания периода глобального финансовогои стало самым дневным обвалом с начала 1980-х годов.

В то же время медь падает из-за сосредоточения инвесторов на росте запасов и снижении интереса со стороны китайских покупателей.

