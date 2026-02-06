0 800 307 555
Цена на золото и серебро растет второй день подряд

Банковские металлы
69
После исторического падения рынок драгметаллов показывает быстрое восстановление.
Об этом пишет Bloomberg.
Цена на золото растет второй день подряд, снова пересекая психологическую отметку в $5000 за унцию.
В среду стоимость золота подскочила на 2,9%, прибавив ко вчерашнему росту, который составил более 6%.
Золото торгуется на $500 ниже своего исторического максимума (зафиксированного 29 января), с начала года металл остается дороже примерно на 17%.
Вместе с золотом демонстрирует уверенное восстановление и серебро.
Напомним, на прошлой неделе рынок драгоценных металлов испытал настоящий шок: цена золота рухнула более чем на 10%, опустившись ниже отметки 5 тыс. долларов за унцию. По масштабам это падение превысило наихудшие внутридневные проседания периода глобального финансового кризиса 2008 года и стало самым дневным обвалом с начала 1980-х годов.
В то же время медь падает из-за сосредоточения инвесторов на росте запасов и снижении интереса со стороны китайских покупателей.
По материалам:
Finance.ua
