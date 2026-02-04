Золото стабилизировалось: покупатели возвращаются на рынок Сегодня 13:23 — Банковские металлы

Золото стабилизировалось: покупатели возвращаются на рынок

Мировые цены на золото показывают признаки стабилизации после одного из самых резких отступлений в истории, которое произошло в конце января 2026 года.

Инвесторы стали активно выкупать активы на падении, что позволило металлу отыграть часть потерь и закрепиться выше психологической отметки в 4900 долларов за унцию.

Об этом сообщает Bloomberg.

кризиса 2008 года и стало самым большим дневным обвалом с начала 1980-х годов. Напомним, на прошлой неделе рынок драгоценных металлов испытал настоящий шок: цена золота рухнула более чем на 10%, опустившись ниже отметки 5 тыс. долларов за унцию. По масштабам это падение превысило наихудшие внутридневные проседания периода глобального финансовогои стало самым большим дневным обвалом с начала 1980-х годов.

3 февраля наблюдался мощный отскок: цены выросли более чем на 6%, поскольку ослабление доллара США и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова сделали золото привлекательной «безопасной гаванью».

«Многие трейдеры пытались купить активы на спаде, делая ставку на восстановление. Поскольку золото стабилизировалось после резкого отступления, мы видим возвращение интереса со стороны как институциональных инвесторов, так и розничных покупателей», — отмечают аналитики Bloomberg.

