Цены на золото и серебро рекордного обвалились после исторических максимумов

Мировые рынки драгоценных металлов рекордно обвалились после исторических максимумов.

Об этом пишет Bloomberg

Это падение стало одним из самых масштабных за последние десятилетия и охватило почти весь сектор металлов.

Золото

Цена золота обвалилась более чем на 10%, опустившись ниже отметки 5 тыс. долларов за унцию. По масштабам это падение превысило худшие внутридневные проседания периода глобального финансового кризиса 2008 года и стало самым дневным обвалом с начала 1980-х годов.

Резкий разворот произошел после чрезвычайно быстрого роста, подтолкнувшего котировки к рекордным уровням.

Серебро

Цена обвалилась более чем на 26%, что стало рекордным внутридневным падением за всю историю торгов. Обвал происходил на фоне масштабной распродажи на рынке металлов, когда инвесторы одновременно выходили с позиций после перегретого роста.

Мнение аналитиков

Аналитики отмечают, что резкий обвал стал следствием сочетания нескольких факторов:

фиксация прибылей после рекордного ралли,

рост волатильности на глобальных рынках,

изменение ожиданий инвесторов относительно макроэкономических рисков.

По оценкам Bloomberg, нынешние цены уже вошли в перечень самых резких однодневных колебаний на товарных рынках за десятки лет.

Ранее Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2026 года до $5 400 за унцию (ранее $4 900). Аналитики отмечали, что эти покупатели используют золото в качестве защиты от глобальных политических рисков и не планируют сокращать свои позиции в 2026 году.

Goldman Sachs также прогнозирует, что в 2026 году средний объем закупок золота центральными банками составит около 60 тонн. Наиболее активными покупателями остаются центробанки развивающихся стран, которые уменьшают зависимость от валютных резервов.

Также по итогам 2025 года металлы продемонстрировали опережающую динамику, обновляя исторические максимумы на фоне монетарного смягчения и физического спроса. Среди факторов — активные покупки центральных банков и спрос со стороны инфраструктуры AI-дата-центров. Об этом свидетельствует обзор крипторынка Binance Research за декабрь 2025 года.

