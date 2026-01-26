Цена на золото впервые в истории превысила 5000 долларов Сегодня 11:43 — Банковские металлы

Слитки золота бьют рекорды в цене

В понедельник цены на золото достигли нового рекорда — более 5100 долларов за унцию. Геополитическая напряженность и повышенный интерес инвесторов к защитным активам оказывают большое влияние на стоимость золота.

Спотовое золото подорожало на 2,2% и по состоянию на 06:56 по Гринвичу торговалось на уровне 5 089,78 доллара за унцию. В течение сессии цена достигала исторического максимума — 5 110,50 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​феврале также выросли до 5086,30 доллара за унцию.

Самый мощный рост за десятилетие

По итогам 2025 года золото подорожало на 64% — это лучший годовой результат с 1979 года.

Основными драйверами роста стали:

высокий спрос на безопасные активы,

более мягкая монетарная политика США,

активные закупки со стороны центральных банков,

рекордный приток средств в биржевые инвестиционные фонды.

График роста цен на золото, www.reuters.com

Только за последнюю неделю котировки несколько раз обновляли рекорды, а с начала года цены выросли более чем на 18%.

Кризис доверия к США подталкивает инвесторов к золоту

Аналитики связывают резкий рост котировок с ослаблением доверия к американским активам.

«По сути, последним катализатором стал кризис доверия к администрации США и американским активам, вызванный некоторыми нестабильными решениями администрации Трампа на прошлой неделе», — отметил старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда.

По его словам, нынешняя политика Белого дома меняет привычные правила игры, и золото для многих инвесторов становится фактически единственной альтернативой.

Слабый доллар поддерживает котировки

Дополнительным фактором роста стала динамика валютного рынка. В понедельник укрепление иены привело к общему ослаблению доллара, поскольку инвесторы сокращали долларовые позиции накануне заседания Федеральной резервной системы США.

Более слабый доллар делает золото, номинированное в американской валюте, дешевле и привлекательнее для владельцев других валют.

Прогнозы: золото может подорожать до 6000 долларов

Эксперты ожидают, что восходящий тренд сохранится. По их мнению, цены могут приблизиться к 6000 долларов за унцию уже в этом году — на фоне глобальной нестабильности и устойчивого спроса центральными банками и розничными инвесторами.

«Мы ожидаем дальнейшего роста (золота). Наш текущий прогноз показывает, что цены достигнут пика около 5500 долларов позже в этом году», — отметил директор Metals Focus Филипп Ньюман.

Он добавил, что коррекции возможны, однако они, вероятно, будут короткими и будут быстро выкупаться рынком.

Драгоценные металлы тоже бьют рекорды

Вместе с золотом стремительно росли и другие драгоценные металлы. Спотовое серебро подорожало на 4,8% - до 107,903 доллара за унцию, ранее достигнув рекордного уровня 109,44 доллара.

Платина выросла на 3,4% до 2 861,91 доллара за унцию после обновления максимума на уровне 2 891,6 доллара.

А палладий прибавил 2,5% и поднялся до 2 060,70 доллара, что стало самым высоким показателем более чем за три года.

