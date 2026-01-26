0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена на золото впервые в истории превысила 5000 долларов

Банковские металлы
3
Слитки золота бьют рекорды в цене
Слитки золота бьют рекорды в цене
В понедельник цены на золото достигли нового рекорда — более 5100 долларов за унцию. Геополитическая напряженность и повышенный интерес инвесторов к защитным активам оказывают большое влияние на стоимость золота.
Спотовое золото подорожало на 2,2% и по состоянию на 06:56 по Гринвичу торговалось на уровне 5 089,78 доллара за унцию. В течение сессии цена достигала исторического максимума — 5 110,50 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​феврале также выросли до 5086,30 доллара за унцию.

Самый мощный рост за десятилетие

По итогам 2025 года золото подорожало на 64% — это лучший годовой результат с 1979 года.
Основными драйверами роста стали:
  • высокий спрос на безопасные активы,
  • более мягкая монетарная политика США,
  • активные закупки со стороны центральных банков,
  • рекордный приток средств в биржевые инвестиционные фонды.
График роста цен на золото
График роста цен на золото, www.reuters.com
Только за последнюю неделю котировки несколько раз обновляли рекорды, а с начала года цены выросли более чем на 18%.

Кризис доверия к США подталкивает инвесторов к золоту

Аналитики связывают резкий рост котировок с ослаблением доверия к американским активам.
«По сути, последним катализатором стал кризис доверия к администрации США и американским активам, вызванный некоторыми нестабильными решениями администрации Трампа на прошлой неделе», — отметил старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда.
Читайте также
По его словам, нынешняя политика Белого дома меняет привычные правила игры, и золото для многих инвесторов становится фактически единственной альтернативой.

Слабый доллар поддерживает котировки

Дополнительным фактором роста стала динамика валютного рынка. В понедельник укрепление иены привело к общему ослаблению доллара, поскольку инвесторы сокращали долларовые позиции накануне заседания Федеральной резервной системы США.
Более слабый доллар делает золото, номинированное в американской валюте, дешевле и привлекательнее для владельцев других валют.

Прогнозы: золото может подорожать до 6000 долларов

Эксперты ожидают, что восходящий тренд сохранится. По их мнению, цены могут приблизиться к 6000 долларов за унцию уже в этом году — на фоне глобальной нестабильности и устойчивого спроса центральными банками и розничными инвесторами.
«Мы ожидаем дальнейшего роста (золота). Наш текущий прогноз показывает, что цены достигнут пика около 5500 долларов позже в этом году», — отметил директор Metals Focus Филипп Ньюман.
Он добавил, что коррекции возможны, однако они, вероятно, будут короткими и будут быстро выкупаться рынком.
Читайте также

Драгоценные металлы тоже бьют рекорды

Вместе с золотом стремительно росли и другие драгоценные металлы. Спотовое серебро подорожало на 4,8% - до 107,903 доллара за унцию, ранее достигнув рекордного уровня 109,44 доллара.
Платина выросла на 3,4% до 2 861,91 доллара за унцию после обновления максимума на уровне 2 891,6 доллара.
А палладий прибавил 2,5% и поднялся до 2 060,70 доллара, что стало самым высоким показателем более чем за три года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems