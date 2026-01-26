Цена на золото впервые в истории превысила 5000 долларов
В понедельник цены на золото достигли нового рекорда — более 5100 долларов за унцию. Геополитическая напряженность и повышенный интерес инвесторов к защитным активам оказывают большое влияние на стоимость золота.
Спотовое золото подорожало на 2,2% и по состоянию на 06:56 по Гринвичу торговалось на уровне 5 089,78 доллара за унцию. В течение сессии цена достигала исторического максимума — 5 110,50 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале также выросли до 5086,30 доллара за унцию.
Самый мощный рост за десятилетие
По итогам 2025 года золото подорожало на 64% — это лучший годовой результат с 1979 года.
Основными драйверами роста стали:
- высокий спрос на безопасные активы,
- более мягкая монетарная политика США,
- активные закупки со стороны центральных банков,
- рекордный приток средств в биржевые инвестиционные фонды.
Только за последнюю неделю котировки несколько раз обновляли рекорды, а с начала года цены выросли более чем на 18%.
Кризис доверия к США подталкивает инвесторов к золоту
Аналитики связывают резкий рост котировок с ослаблением доверия к американским активам.
«По сути, последним катализатором стал кризис доверия к администрации США и американским активам, вызванный некоторыми нестабильными решениями администрации Трампа на прошлой неделе», — отметил старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда.
По его словам, нынешняя политика Белого дома меняет привычные правила игры, и золото для многих инвесторов становится фактически единственной альтернативой.
Слабый доллар поддерживает котировки
Дополнительным фактором роста стала динамика валютного рынка. В понедельник укрепление иены привело к общему ослаблению доллара, поскольку инвесторы сокращали долларовые позиции накануне заседания Федеральной резервной системы США.
Более слабый доллар делает золото, номинированное в американской валюте, дешевле и привлекательнее для владельцев других валют.
Прогнозы: золото может подорожать до 6000 долларов
Эксперты ожидают, что восходящий тренд сохранится. По их мнению, цены могут приблизиться к 6000 долларов за унцию уже в этом году — на фоне глобальной нестабильности и устойчивого спроса центральными банками и розничными инвесторами.
«Мы ожидаем дальнейшего роста (золота). Наш текущий прогноз показывает, что цены достигнут пика около 5500 долларов позже в этом году», — отметил директор Metals Focus Филипп Ньюман.
Он добавил, что коррекции возможны, однако они, вероятно, будут короткими и будут быстро выкупаться рынком.
Драгоценные металлы тоже бьют рекорды
Вместе с золотом стремительно росли и другие драгоценные металлы. Спотовое серебро подорожало на 4,8% - до 107,903 доллара за унцию, ранее достигнув рекордного уровня 109,44 доллара.
Платина выросла на 3,4% до 2 861,91 доллара за унцию после обновления максимума на уровне 2 891,6 доллара.
А палладий прибавил 2,5% и поднялся до 2 060,70 доллара, что стало самым высоким показателем более чем за три года.
