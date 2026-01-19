0 800 307 555
Укрепление доллара может ударить по золоту — инвестор

Валюта
123
Золотые слитки на фоне долларов США, что символизирует давление сильного доллара на цены драгоценных металлов
Известный инвестор Марк Мобиус считает, что золото перестало быть привлекательным активом после резкого роста цен. По его мнению, укрепление доллара США может снизить цены на драгоценные металлы, даже несмотря на оптимизм многих инвесторов.
Об этом пишет Bloomberg.

Что говорит эксперт

В интервью Bloomberg Television Марк Мобиус, управляющий директор Mobius Emerging Opportunities Fund, заявил, что не готов инвестировать в золото по текущим ценам. По его словам, он бы рассмотрел покупку этого металла только в случае снижения стоимости примерно на 20% от нынешнего уровня.
Инвестор также предположил, что доллар США может укрепиться на фоне возможного разворота в американской экономике, что сделает золото и другие драгметаллы менее привлекательными для вложений.

Почему рынок золота остается оптимистичным

Осторожная позиция Мобиуса прозвучала после самого успешного года для золота с 1979 года. Рост цен был обусловлен активными закупками центральных банков, снижением процентных ставок и повышенным спросом со стороны инвесторов, искавших защиту от инфляции и роста государственного долга.
Несмотря на предостережения, многие участники рынка сохраняют позитивные ожидания, поскольку ключевые факторы, поддерживавшие цены на золото в прошлом году, существенно не изменились.
Отдельно Марк Мобиус назвал Китай, Индию, Южную Корею и Тайвань самыми привлекательными фондовыми рынками региона для глобальных инвесторов. По его словам, экономический рост Китая выглядит относительно устойчивым, прежде всего благодаря развитию технологического сектора.

Читайте также: Как в Украине купить золото

Мобиус отметил, что Китай сосредоточился на стратегических целях — опередить США в сфере передовых чипов и искусственного интеллекта. По его словам, именно в эти направления направляется основной поток инвестиций, а не сектор потребления.
Инвестор также положительно оценивает перспективы индийского фондового рынка. Он связывает это с активной политикой правительства, направленной на увеличение государственных расходов и инвестиций, в частности, в технологические отрасли.
Ранее мы сообщали, что результаты инвестиций в значительной степени зависят не только от выбранного актива, но и времени входа на рынок. Данные за последние десятилетия показывают: одни и те же инструменты могут демонстрировать как высокую доходность, так и существенное отставание в зависимости от экономического цикла. Какой была доходность разных активов с 1990 года — рассказывали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаИнвестиции
