Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

В течение первой весенней недели гривна ощутимо слабела. Общее повышение доллара за пять дней составило 78 копеек, или 1,81%.

Интенсивность движения курса, который нарастал до 4−5 марта, несколько снизилась к концу недели, 6 марта.

Об этом сообщила Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Три антирекорда стоимости гривны за неделю

Официальный курс Национального банка был такой:

02 марта — 43,0996 грн/$;

03 марта — 43,2343 грн/$;

04 марта — 43,4548 грн/$;

05 марта — 43,7170 грн/$;

06 марта — 43,88069 грн/$.

Наличный рынок в течение первой недели марта показал постепенное ослабление гривны с заметным пиком в середине недели и небольшой коррекцией поближе к пятнице. В понедельник купля-продажа держалась вблизи 42,93−43,45 грн/$. Уже во вторник покупные цены поднялись выше 43 грн — около 43,13−43,70 грн/$, что указывает на растущий спрос на доллар среди населения.

Неделя на межбанке 2−6 марта прошла в формате последовательного давления на гривну с начальным постепенным повышением доллара, пиком в середине недели и последующей коррекцией и консолидацией в конце.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам первой весенней недели был сравнительно невысоким и ниже среднего с начала года ($810 млн) и составил $769,92 млн. Меньше валюты в этом году Нацбанк продал в течение 9−13 февраля ($725,50 млн).

Причины колебаний курса

Резкое повышение курса в первую неделю марта было результатом одновременного действия внешних и внутренних факторов, усиливавших спрос на валюту.

Обострение на Ближнем Востоке, нападения на танкеры и усложнение судоходства побудили цены на нефть расти вверх и сделали доллар «надежной» скупаемой в панике валютой.

Опасения потерь и желание застраховать сбережения подтолкнули рядовых украинцев и компании накапливать валюту «на всякий случай», что создало дополнительный спрос на наличном и безналичном рынках.

По словам банкира, ограниченные поступления валюты от экспортеров и повышенная активность покупателей сделали рынок более уязвимым к новостям, так что в ближайшие дни вероятны повышенные колебания: дальнейший рост цен на нефть или эскалация военного конфликта могут усилить курс, тогда как действия регулятора или поступление внешней помощи — частично его замедлить.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины заявил, что задержание властями Венгрии груза с наличными долларами и евро, который инкассаторы Ощадбанка перевозили в Украину, не окажет существенного влияния на валютный рынок.

В феврале 2026 года чистый спрос на иностранную валюту в Украине сократился как в безналичном, так и в наличном сегментах. В то же время, Национальный банк уменьшил объемы валютных интервенций по продаже валюты.

Период с 9 по 15 марта на валютном рынке будет проходить под влиянием двух ключевых факторов — сезонного перераспределения спроса и предложения и политики Национального банка. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

