НБУ проведет обмен безналичной валюты на наличную после инцидента с инкассаторами в Венгрии Сегодня 11:04 — Валюта

Валюта

В понедельник, 9 марта, Национальный банк Украины проведет операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную. Это превентивное решение, которое при необходимости поддержит наличную валютную ликвидность банков на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

Есть ли проблемы с наличной валютой

По данным регулятора, ситуация на наличном валютном рынке остается стабильной. У банков есть достаточные запасы наличной валюты, а среднедневные остатки в кассах соответствуют показателям прошлого года.

Читайте также В Украине открыли уголовное производство из-за похищения инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Впрочем, определенные риски возникли из-за незаконного захвата инкассаторских машин «Ощадбанка» на территории Венгрии. Из-за этого могут возникнуть временные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы.

Именно поэтому НБУ готов при необходимости подкреплять банки наличными деньгами. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности.

Что сейчас происходит на валютном рынке

«В целом ситуация на валютном рынке устойчива. При режиме управляемой гибкости курс движется в обе стороны, реагируя на изменения в балансе между спросом и предложением валюты», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что на текущей неделе на рынок влияли как внутренние, так и внешние факторы. В частности, активизация боевых действий на Ближнем Востоке.

Кроме того, в начале недели и месяца традиционно растет спрос на валюту. Это связано с покупкой валюты банками для покрытия карточных операций и работы с наличными деньгами после выходных, а также с возобновлением лимитов на онлайн-покупку валюты населением и выплатой дивидендов бизнесом.

Читайте также Из Венгрии выслали 7 украинцев в деле о похищении инкассаторов «Ощадбанка»

По мере уменьшения влияния этих факторов баланс на валютном рынке постепенно выравнивается, что влияет на динамику курса.

Задержание в Венгрии сотрудников «Ощадбанка»

Напомним, 5 марта 2026 года в Венгрии задержаны семь граждан Украины — инкассаторы «Ощадбанка». Работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег.

Два бронированных инкассаторских автомобиля также были задержаны во время операции.

По информации NAV, транспортные средства двигались из Австрии в Украину. В них якобы перевозили:

40 миллионов долларов США;

35 миллионов евро;

9 кг золота.

Вечером 6 марта украинской стороне удалось добиться освобождения задержанных семи инкассаторов «Ощадбанка».

Обо всех деталях этого дела читайте здесь:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.