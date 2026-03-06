В Украине открыли уголовное производство из-за похищения инкассаторов Ощадбанка в Венгрии
Национальная полиция Украины открыла уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).
Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ведутся следственные действия.
Что известно о деле
В ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.
«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота. „Ощадбанк“ требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», — заявили в финучреждении.
Венгерское издание index. hu пишет, что работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег. Там заявили, что среди задержанных — бывший генерал украинской разведки. Вместе с ними правоохранители остановили два бронированных инкассаторских автомобиля, которыми, по данным следствия, перевозили значительные суммы наличных и золото.
Национальный банк Украины направил делегацию в Будапешт для выяснения обстоятельств задержания инкассаторских бригад и автомобилей Ощадбанка в Венгрии.
