BYD выпустил электромобиль с рекордным запасом хода (фото)

BYD Denza Z9 получил большую батарею, Фото: BYD Auto

Новый BYD Denza Z9 2026 стал электромобилем с самым большим в мире запасом хода. Он способен преодолеть более 1000 км без подзарядки. Электрокар прошел модернизацию и получил новые силовые установки, а его запас хода вырос до рекордного показателя.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Топовый Denza Z9 оснастили большой батареей на 122,5 кВт∙ч. Запас хода вырос до 1036 км с задним приводом и 1002 км с полным. Это новый мировой рекорд, на 76 км превышающий предыдущее достижение электрокара Lucid Air.

Запас хода электрокара достиг 1036 км, Фото: BYD Auto

С меньшей батареей емкостью 102,3 кВт∙ч запас хода BYD Denza Z9 составляет 860 км с задним приводом и 820 км с полным. Все замеры производились по циклу CLTC.

Отдача силовых установок тоже возросла. Новый BYD Denza Z9 в заднеприводном исполнении имеет 496-сильный мотор и способен развить 240 км/ч. Полноприводная версия теперь 1140-сильная, а ее максимальная скорость составляет 270 км/ч.

В салоне установили новый руль, Фото: BYD Auto

Плагин-гибрид Denza Z9 также усовершенствовали. 2,0-литровая турбочетверка и три электромотора суммарно развивают 858 л. с. и позволяют разгоняться до 230 км/ч. Емкость батареи возросла до 63,8 кВт∙ч, что позволяет проехать 400 км на электротяге. Это тоже мировой рекорд.

Снаружи электромобиль BYD Denza Z9 2026 не изменился, а единственной новацией в салоне является трехспицевый руль. Базовую комплектацию пополнила система полуавтономного движения.

