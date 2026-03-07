Motorola представила смартфон Motorola Edge 70 Fusion (фото) Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Motorola Edge 70 Fusion стал тоньше, но сохранил батарею на 5200 мАч и защиту

Motorola выпустила новый смартфон Motorola Edge 70 Fusion Он стал тоньше предшественника, но без потери автономности. Если базовый Edge 70 сделал ставку на ультратонкий корпус толщиной 6,0 мм ценой уменьшения батареи до 4800 мА·ч (для сравнения, Edge 60 имел 7,9 мм и 5200 мА·ч), то новый Fusion пошел другим путем.

Характеристики Motorola Edge 70 Fusion

У Motorola Edge 70 Fusion инженеры уменьшили корпус до 7,2 мм, сохранив аккумулятор емкостью 5 200 мА·ч — такой же, как у Edge 60 Fusion. Вес практически не изменился и составляет 177 г.

Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт, но без беспроводной. В некоторых регионах получится более толстая версия (7,99 мм), зато с батареей емкостью 7 000 мА·ч.

Motorola Edge 70 Fusion поддерживает быструю проводную зарядку

Компания обновила дисплей. Устройство получило 6,78-дюймовую OLED-панель с изгибами по всем четырем граням, разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5200 нит, это даже больше, чем у Edge 70 (4500 нит). Защита обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i.

Смартфон Motorola Edge 70 Fusion содержит процессор Snapdragon 7s Gen 3 с GPU Adreno 810 (как у Realme 14 Pro+ и Nothing Phone (3a)). Пользователям предложат конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем UFS 2.2 емкостью 256 ГБ или 512 ГБ.

Motorola Edge 70 Fusion содержит процессор Snapdragon 7s Gen 3 с GPU Adreno 810

Основная камера имеет два модуля и сертификации Pantone Validated. Главный модуль оснащен 50 МП сенсором Sony Lytia 710 с пикселями 1,0 мкм и оптической системой стабилизации изображения.

Его дополняет 13 МП ультраширокоугольная камера с углом обзора 120° и поддержкой макросъемки. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея получила сенсор 32 МП.

Motorola Edge 70 Fusion защищена от пыли, погружения в воду и струи под давлением.

Корпус Motorola Edge 70 Fusion соответствует стандартам IP68 и IP69, что обеспечивает защиту от пыли, погружения в воду и струи под давлением. Устройство также прошло испытание MIL-STD-810H.

Motorola Edge 70 Fusion будет выпускаться в нескольких цветах

Производитель предлагает несколько цветов с текстурированными задними панелями, вдохновленными тканью.

Цена Motorola Edge 70 Fusion и сроки начала продаж пока не сообщаются.

