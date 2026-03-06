0 800 307 555
Из Венгрии выслали 7 украинцев в деле о похищении инкассаторов «Ощадбанка»

Семь украинцев, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут «высланы из Венгрии», заявил международный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает Index .
Сообщается, что на основании расследования, проведенного Национальной налоговой и таможенной службой, установлены ​​личности семерых задержанных граждан Украины. В пятницу, 6 марта, семь задержанных были высланы с территории страны.
В сообщении Правительственного информационного центра отмечается, что «операцию контролировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали люди с военным опытом».
По данным издания, в четверг, 5 марта, Национальная налоговая и таможенная служба задержала семерых граждан Украины и два бронированных автомобиля для перевозки денег, которые из Австрии в Украину перевозили в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
По словам министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто, правительство требует от Украины немедленного ответа и объяснений о перевозке наличных денег через Венгрию.
Сиярто добавил, что у Венгрии «возникает законный вопрос, не о деньгах ли украинской военной мафии идет речь».
Глава МИД Венгрии рассказал, что с января текущего года украинцы перевезли через Венгрию в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.
В Венгрии похитили сотрудников Ощадбанка, инкассаторские машины и ценности: что говорят МИД, НБУ
Инкассаторов «Ощадбанка» задержали по подозрению «в отмывании денег»
УНІАН
Ощадбанк
