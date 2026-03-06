Вода не из Карпат? Производитель «Карпатська Джерельна» заплатит штраф за обман на этикетках Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Вода не из Карпат? Производитель «Карпатська Джерельна» заплатит штраф за обман на этикетках

Этикетка воды «Карпатська Джерельна» стала предметом рассмотрения Антимонопольного комитета Украины. Регулятор оштрафовал ООО «Карпатские минеральные воды» на 9,4 млн гривен из-за распространения ложных сведений, в частности, на этикетке продукции и на сайте производителя, о происхождении минеральной природной столовой воды из Украинских Карпат.

На сайте АМКУ отметили , что Южно-Струтинское месторождение, из которого добывается вода ТМ «Карпатська Джерельна», и село Струтин Львовской области не относятся к Украинским Карпатам.

Комитет также исследовал, как потребители воспринимают информацию на этикетках, проведя соответствующий опрос. Его результаты показали, что название «Карпатська Джерельна» в сочетании с изображениями гор, елей и карты с отметкой «Карпаты» может создавать у потребителей впечатление, что вода происходит именно из этого региона.

В АМКУ отметили, что таким образом компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества перед другими производителями и продавцами природных столовых вод.

В то же время, ООО «Карпатские минеральные воды» уведомило Комитет о намерении изменить дизайн этикеток. Компания планирует четко указывать, что «Карпатська Джерельна» — это исключительно торговая марка, а не указание региона происхождения продукции. На данный момент продукция с обновленным оформлением еще не введена в обращение.

По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет признал действия компании нарушением, предусмотренным статьей 15−1 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции».

Вода «Карпатська Джерельна» уже несколько лет активно присутствует в медиапространстве. В частности, продукция этой торговой марки регулярно появлялась в популярном телевизионном реалити-шоу «Холостяк».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.