В Киеве открыли еще один МакДональдс на Левом берегу

МакДональдс открыл в четверг новый ресторан в Киеве (пр. П. Григоренко, 1-Г), стал 122 рестораном сети в Украине, которые работают.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый «МакДональдс» имеет площадь 497 кв. м и обустроен 121 местами в зале и 128 на террасе. Он расположен рядом с Дарницким мостом в густонаселенном районе столицы с активным транспортным движением, рядом с гипермаркетом и учебными заведениями.

Недалеко находится подземный паркинг, который будет служить укрытием во время воздушной тревоги, в частности для работников и посетителей.

Выполнить заказ можно с помощью 10 терминалов самообслуживания с 6:00 до 23:00 или же на «МакДрайве» с 5:00 до 23:00. Услуга доставки «МакДеливери» заработает через несколько дней после открытия с 7:00 до 23:00. В ресторане можно сделать заказ через мобильное приложение с помощью новой функции «Мобильный заказ».

Новая локация создала более 70 рабочих мест, в том числе для молодежи от 16 лет.

