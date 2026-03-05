Фонд гарантирования продает здание торгового комплекса в Закарпатье — детали
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает здание торгового комплекса в Закарпатье.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Подробности
12 марта в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже комплекса зданий торгового центра в Закарпатье. Недвижимость — собственность АО «Коминвестбанк» — на продажу выставляется впервые. Кроме того, в состав лота №G22N028216 включены основные средства (более 700 единиц).
Что там есть
- здание торгового комплекса общей площадью 725,2 кв. м;
- здание магазина общей площадью 148,5 кв. м;
- котельная площадью 14,3 кв. м;
- сарай, площадью 25,7 кв. м;
- ограждение.
Все объекты размещаются в с. Оноковцы, Закарпатской области, на улице Главной, 41а. Больше информации — в публичном паспорте по ссылке. Активы на продажу выставляются впервые.
Стартовая цена — 16,16 млн гривен.
Аукцион состоится по английской модели, поэтому заинтересованные покупатели должны предоставить свои ценовые предложения накануне — до 20:00 11 марта.
Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Коминвестбанк».
