Фонд гарантирования продает здание торгового комплекса в Закарпатье — детали

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает здание торгового комплекса в Закарпатье.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
12 марта в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже комплекса зданий торгового центра в Закарпатье. Недвижимость — собственность АО «Коминвестбанк» — на продажу выставляется впервые. Кроме того, в состав лота №G22N028216 включены основные средства (более 700 единиц).
  • здание торгового комплекса общей площадью 725,2 кв. м;
  • здание магазина общей площадью 148,5 кв. м;
  • котельная площадью 14,3 кв. м;
  • сарай, площадью 25,7 кв. м;
  • ограждение.
Все объекты размещаются в с. Оноковцы, Закарпатской области, на улице Главной, 41а. Больше информации — в публичном паспорте по ссылке. Активы на продажу выставляются впервые.
Стартовая цена — 16,16 млн гривен.
Аукцион состоится по английской модели, поэтому заинтересованные покупатели должны предоставить свои ценовые предложения накануне — до 20:00 11 марта.
Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Коминвестбанк».
