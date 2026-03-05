Фонд гарантирования продает здание торгового комплекса в Закарпатье — детали Сегодня 08:37 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования продает здание торгового комплекса в Закарпатье — детали

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает здание торгового комплекса в Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении Фонда

Подробности

12 марта в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже комплекса зданий торгового центра в Закарпатье. Недвижимость — собственность АО «Коминвестбанк» — на продажу выставляется впервые. Кроме того, в состав лота №G22N028216 включены основные средства (более 700 единиц).

Что там есть

здание торгового комплекса общей площадью 725,2 кв. м;

здание магазина общей площадью 148,5 кв. м;

котельная площадью 14,3 кв. м;

сарай, площадью 25,7 кв. м;

ограждение.

Все объекты размещаются в с. Оноковцы, Закарпатской области, на улице Главной, 41а. Больше информации — в публичном паспорте по ссылке . Активы на продажу выставляются впервые.

Стартовая цена — 16,16 млн гривен.

Аукцион состоится по английской модели, поэтому заинтересованные покупатели должны предоставить свои ценовые предложения накануне — до 20:00 11 марта.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО «Коминвестбанк».

