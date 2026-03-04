Apple, Louis Vuitton, Gucci и другие бренды приостанавливают работу в Дубае Сегодня 18:23 — Фондовый рынок

В торговых центрах Дубая и других городов Персидского залива магазины мировых брендов массово закрываются.

Об этом сообщает Reuters

Конфликт в регионе вызвал значительные сбои в работе бизнеса и туристического сектора.

Группа Chalhoub, управляющая сетями Versace, Sephora и Jimmy Choo, приостановила работу в Бахрейне, тогда как в ОАЭ и Саудовской Аравии работникам разрешили выходить на смену только по собственному желанию.

Amazon закрыла логистический центр в Абу-Даби и приостановила доставку заказов по всему региону.

Кроме того, владелец Gucci компания Kering заявила, что ее магазины временно закрыты в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Катаре, а также приостановила поездки на Ближний Восток.

Reckitt также временно остановил завод в Бахрейне и перевел сотрудников на дистанционную работу.

Магазины Apple в Дубае будут оставаться закрытыми по меньшей мере до четверга.

Сеть H&M приостановила деятельность в Израиле и Бахрейне.

Primark, планировавший масштабное расширение в Дубае этой весной, вынужден пересматривать сроки открытия новых точек из-за нестабильной ситуации в плане безопасности.

Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся как минимум на евразийский регион с участием Соединенных Штатов.

Finance.ua подсчитал, в какую сумму могут обойтись эти военные действия для участников конфликта (Ирана, Америки и Израиля), а также, каким образом уже влияет и будет влиять это событие на мировой рынок нефти и газа, ведь регион Персидского залива в этом смысле является стратегическим.

