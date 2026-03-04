Apple, Louis Vuitton, Gucci и другие бренды приостанавливают работу в Дубае
В торговых центрах Дубая и других городов Персидского залива магазины мировых брендов массово закрываются.
Об этом сообщает Reuters.
Конфликт в регионе вызвал значительные сбои в работе бизнеса и туристического сектора.
Группа Chalhoub, управляющая сетями Versace, Sephora и Jimmy Choo, приостановила работу в Бахрейне, тогда как в ОАЭ и Саудовской Аравии работникам разрешили выходить на смену только по собственному желанию.
Amazon закрыла логистический центр в Абу-Даби и приостановила доставку заказов по всему региону.
Кроме того, владелец Gucci компания Kering заявила, что ее магазины временно закрыты в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Катаре, а также приостановила поездки на Ближний Восток.
Reckitt также временно остановил завод в Бахрейне и перевел сотрудников на дистанционную работу.
Магазины Apple в Дубае будут оставаться закрытыми по меньшей мере до четверга.
Сеть H&M приостановила деятельность в Израиле и Бахрейне.
Primark, планировавший масштабное расширение в Дубае этой весной, вынужден пересматривать сроки открытия новых точек из-за нестабильной ситуации в плане безопасности.
Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся как минимум на евразийский регион с участием Соединенных Штатов.
Finance.ua подсчитал, в какую сумму могут обойтись эти военные действия для участников конфликта (Ирана, Америки и Израиля), а также, каким образом уже влияет и будет влиять это событие на мировой рынок нефти и газа, ведь регион Персидского залива в этом смысле является стратегическим.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple, Louis Vuitton, Gucci и другие бренды приостанавливают работу в Дубае
Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности
«Новая почта» готовит обновление тарифов: какие услуги подорожают
Бизнес в Украине активно релоцируется: куда переезжают компании
Дефицит памяти в 2026 году изменит рынок смартфонов надолго
Как уменьшить расход заряда iPhone после обновления