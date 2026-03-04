0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple, Louis Vuitton, Gucci и другие бренды приостанавливают работу в Дубае

Фондовый рынок
15
Apple, Louis Vuitton, Gucci и другие бренды приостанавливают работу в Дубае
Apple, Louis Vuitton, Gucci и другие бренды приостанавливают работу в Дубае
В торговых центрах Дубая и других городов Персидского залива магазины мировых брендов массово закрываются.
Об этом сообщает Reuters.
Конфликт в регионе вызвал значительные сбои в работе бизнеса и туристического сектора.
Группа Chalhoub, управляющая сетями Versace, Sephora и Jimmy Choo, приостановила работу в Бахрейне, тогда как в ОАЭ и Саудовской Аравии работникам разрешили выходить на смену только по собственному желанию.
Amazon закрыла логистический центр в Абу-Даби и приостановила доставку заказов по всему региону.
Кроме того, владелец Gucci компания Kering заявила, что ее магазины временно закрыты в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Катаре, а также приостановила поездки на Ближний Восток.
Reckitt также временно остановил завод в Бахрейне и перевел сотрудников на дистанционную работу.
Магазины Apple в Дубае будут оставаться закрытыми по меньшей мере до четверга.
Сеть H&M приостановила деятельность в Израиле и Бахрейне.
Primark, планировавший масштабное расширение в Дубае этой весной, вынужден пересматривать сроки открытия новых точек из-за нестабильной ситуации в плане безопасности.
Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся как минимум на евразийский регион с участием Соединенных Штатов.
Finance.ua подсчитал, в какую сумму могут обойтись эти военные действия для участников конфликта (Ирана, Америки и Израиля), а также, каким образом уже влияет и будет влиять это событие на мировой рынок нефти и газа, ведь регион Персидского залива в этом смысле является стратегическим.
По материалам:
Finance.ua
Apple
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems