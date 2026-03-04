0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности

Фондовый рынок
113
Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности
Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности
Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы Бизнес UA и Все вместе закрываются.
Об этом говорится на сайте компании.
Новые абоненты не могут подключить их или перейти на них.

Какие тарифы закрываются

  • Бизнес UA. Лайт.
  • Бизнес UA. Оптимум.
  • Бизнес UA. Максимум.
  • Бизнес UA. Онлайн.
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес.
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес.
В компании отметили: «Мы активно работаем над тем, чтобы предоставлять еще больше возможностей для корпоративных клиентов и отвечать их реальным потребностям сегодняшнего дня. Поэтому мы представим новую линейку тарифов, созданную с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса — быстрых изменений, цифровой трансформации и потребности быть онлайн 24/7».
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее мы писали об изменениях в тарифных планах Киевстар с 1 марта.
Читайте больше об изменении тарифов других операторов в нашей статье — Новые тарифы мобильных операторов
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Тарифы Киевстар
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems