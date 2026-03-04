Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности

Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы Бизнес UA и Все вместе закрываются.

Об этом говорится на сайте компании

Новые абоненты не могут подключить их или перейти на них.

Какие тарифы закрываются

Бизнес UA. Лайт.

Бизнес UA. Оптимум.

Бизнес UA. Максимум.

Бизнес UA. Онлайн.

ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес.

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес.

В компании отметили: «Мы активно работаем над тем, чтобы предоставлять еще больше возможностей для корпоративных клиентов и отвечать их реальным потребностям сегодняшнего дня. Поэтому мы представим новую линейку тарифов, созданную с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса — быстрых изменений, цифровой трансформации и потребности быть онлайн 24/7».

