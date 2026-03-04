Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности
Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы Бизнес UA и Все вместе закрываются.
Об этом говорится на сайте компании.
Новые абоненты не могут подключить их или перейти на них.
Какие тарифы закрываются
- Бизнес UA. Лайт.
- Бизнес UA. Оптимум.
- Бизнес UA. Максимум.
- Бизнес UA. Онлайн.
- ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес.
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес.
В компании отметили: «Мы активно работаем над тем, чтобы предоставлять еще больше возможностей для корпоративных клиентов и отвечать их реальным потребностям сегодняшнего дня. Поэтому мы представим новую линейку тарифов, созданную с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса — быстрых изменений, цифровой трансформации и потребности быть онлайн 24/7».
Напомним, ранее мы писали об изменениях в тарифных планах Киевстар с 1 марта.
Читайте больше об изменении тарифов других операторов в нашей статье — Новые тарифы мобильных операторов
