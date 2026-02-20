0 800 307 555
ФГВФЛ ввел временную администрацию в PINbank и «Мотор-Банк»

Фондовый рынок
11
Временная администрация в банках введена сроком на один месяц с 20 февраля по 19 марта 2026 года включительно
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода с рынка АО «Первый инвестиционный банк» и АО «Мотор-Банк» путем введения временной администрации. Временная администрация в банках введена сроком на один месяц с 20 февраля по 19 марта 2026 года включительно.
Решение принято после того, как Национальный банк Украины 19 февраля 2026 года признал оба учреждения неплатежеспособными.

Первый инвестиционный банк

Временная администрация в АО «Первый инвестиционный банк» введена на основании решения правления НБУ от 19 февраля 2026 года № 49-рш/БТ и решения исполнительной дирекции Фонда № 151.
Реквизиты банка:
  • код ID NBU — 300506;
  • код ЕГРПОУ — 26410155;
  • местонахождение — площадь Галицкая, 1, Киев, 01135.
Информация о порядке и сроках выплат вкладчикам будет обнародована дополнительно на официальном сайте Фонда и банка, а также в отделениях учреждения.

«Мотор-Банк»

Временная администрация в АО «Мотор-Банк» введена в соответствии с решением правления НБУ от 19 февраля 2026 года № 48-рш/БТ и решением исполнительной дирекции Фонда № 150.
Реквизиты банка:
  • код ID NBU — 313009;
  • код ЕГРПОУ — 35345213;
  • местонахождение — ул. Владимирская, 79, Киев, 01033.
Процедура выплат вкладчикам будет сообщена дополнительно через официальные каналы Фонда и банка.

Контакты для вкладчиков

Вкладчики могут обращаться
  • на горячую линию Фонда гарантирования вкладов физических лиц: 0800105800 (бесплатно в пределах Украины), +38 (044) 333 36 55;
  • в информационно-консультационный центр Фонда: +38 (044) 333 35 85;
  • в контакт-центры банков по номерам, указанным на их официальных веб-сайтах.
Напомним, 19 февраля Национальный банк отнес PINbank («Первый инвестиционный банк») и «Мотор-Банк» в категорию неплатежеспособных. Банки не относятся к категории системно важных, поэтому это не должно повлиять на стабильность банковского сектора Украины.
Вкладчики получат возмещение в полном объеме вклада вместе с начисленными процентами.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФГВФЛ
Payment systems