Сын Трампа инвестирует $1,5 млрд в производство беспилотников

Фондовый рынок
16
Сын президента Дональда Трампа, Эрик Трамп, инвестирует в масштабное соглашение на 1,5 миллиарда долларов с производителем беспилотников Xtend, что приблизит семью Трампов к сфере оборонных технологий именно в период активного государственного стимулирования отрасли.
Об этом информирует Bloomberg.
Эрик Трамп стал ключевым участником сделки, предусматривающей выход компании Xtend на публичный рынок из-за слияния с флоридской JFB Construction Holdings.
Этот шаг расширяет присутствие семьи Трампов в военно-промышленном секторе, где уже активно работает его брат, Дональд Трамп-младший. Последний является советником компании Unusual Machines Inc. и партнером венчурной фирмы 1789 Capital, инвестирующей в передовые оборонительные стартапы, в том числе Anduril Industries.
«Я невероятно горжусь тем, что инвестирую в компании, в которые верю. Дроны — это, безусловно, волна будущего. Xtend обладает невероятным потенциалом», — заявил 42-летний Эрик Трамп.
Инвестиции проходят параллельно со стратегическими изменениями в Министерстве обороны США.
Компания Xtend уже получила многомиллионный контракт на разработку дронов с искусственным интеллектом и стала участником программы Пентагона «Доминирование дронов» стоимостью 1,1 миллиарда долларов.
По материалам:
Finance.ua
