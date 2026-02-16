НБУ назвал убыточные банки за 2025 год Сегодня 08:00 — Фондовый рынок

НБУ назвал убыточные банки за 2025 год

Национальный банк назвал банки, получившие наибольшие убытки за 2025 год.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

Так, в прошлом году убытки получили 7 банков из 60.

Наибольший убыток за отчетный период получил государственный банк «ПИН Банк» — 63,19 млн. гривен.

Следующим по размеру убытка идет Кристалл Банк — 32,8 млн гривен.

Первую тройку замкнул банк «Украинский капитал» с убытком 17,7 млн. гривен.

Также убыток получили:

Банк Траст Капитал — 7,6 млн гривен,

Переходный банк ЮТЕ Банк — 3,3 млн гривен,

Банк Альянс — 2,9 млн гривен.

Как сообщалось, ставка налога на прибыль для банков на 2026 год вырастет в 2 раза до 50% с одновременным запретом уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В течение 2023−2024 годов государство принимало решения о налогообложении сверхприбылей банков в конце года.

Но в 2025 году налог не поднимался и банки заплатят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%.

Также в 2025 году банковский сектор Украины получил 126,75 млрд грн чистой прибыли, что является историческим рекордом прибыли банков. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 39,4% или на 35,85 млрд грн.

