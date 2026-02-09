0 800 307 555
Банки Украины получили рекордные 126 млрд грн прибыли в 2025 году

Фондовый рынок
20
По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 39,4%, или на 35,85 млрд грн
По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 39,4%, или на 35,85 млрд грн
В 2025 году банковский сектор Украины получил 126,75 млрд грн чистой прибыли, что является историческим рекордом прибыли банков. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 39,4% или на 35,85 млрд грн.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Национального банка.
Ключевым фактором роста стало снижение ставки налога на прибыль. По итогам 2025 года банки платили 25% вместо 50%, что действовали в 2024 году.

Почему прибыль уменьшилась в конце года

По сравнению с показателями за январь-ноябрь 2025 года чистая прибыль сектора уменьшилась на 19,65 млрд грн со 146,4 млрд грн.
В Нацбанке объяснили, что ввиду прекращения признания старых неработающих активов ПриватБанк доначислил налог на прибыль, из-за чего его расходы по налогу на прибыль выросли вдвое, а показатель прибыли после налогообложения сократился.
Именно этот фактор обусловил снижение чистой прибыли всей банковской системы в конце года.

Структура доходов и расходов

Общие доходы банковской системы в 2025 году составили 578,9 млрд грн, что на 14% больше, чем годом ранее. Расходы выросли на 8,5% до 452,2 млрд грн.
Основным источником доходов оставались процентные поступления — 410,8 млрд грн, или 71% от общего объема. Комиссионные доходы составили 124,1 млрд грн и обеспечили 21,4% совокупных доходов сектора.
В то же время, процентные расходы выросли до 138,9 млрд грн, а административные до 130,9 млрд грн. Отчисления в резервы оставались незначительными и составили 4,5 млрд грн, или около 1% общих расходов.
Совокупный налог на прибыль банковской системы составил 84,8 млрд грн. Из-за дополнительных начислений ПриватБанка показатель оставался высоким, однако был на 11,6% меньше, чем в 2024 году, когда банки уплатили 95,9 млрд грн.
Рассчитывайте на
