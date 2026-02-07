Вклады граждан в банках превысили 1,6 трлн Сегодня 08:16 — Казна и Политика

Сумма вкладов физических лиц в банках превысила ₴1,6 триллиона

На 1 января 2026 года общая сумма вкладов граждан и физических лиц-предпринимателей в банках Украины составила более 1 617,7 млрд грн. Это на 225,5 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Рост объема вкладов физических лиц — это ключевой индикатор доверия граждан и бизнеса к банковской системе. Даже в условиях полномасштабной войны депозитная база не только сохраняется, но и растет. Важную роль в этом играет система гарантирования вкладов, которая обеспечивает вкладчикам уверенность в защите их средств», — считает директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

Из общей суммы вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по состоянию на 1 января 2026 года:

вклады в национальной валюте составили 1073,3 млрд грн (+173,8 млрд грн за 2025 год), 66,3% от общей суммы;

вклады в иностранной валюте составили 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн за 2025 год), 33,7% от общей суммы.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 января 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 12,5%. Сумма их вкладов составила 201,8, что на 32,9 млрд грн больше, чем в прошлом.

Как отметила Ольга Белай, увеличение присутствия средств физических лиц-предпринимателей в депозитной структуре подтверждает, что система гарантирования вкладов работает не только для населения, но и для малого бизнеса.

Для ФЛП это означает предсказуемость, защиту и возможность планировать деятельность, не выводя ресурсы из банковской системы.

По состоянию на 1 января 2026 г. доля вкладов физических лиц до востребования составляет 70,92%, а доля срочных вкладов — 29,08%.

По срокам погашения наибольшая доля приходится на вклады до 3 месяцев — 17,34%, вклады от 3 до 6 месяцев — 7,28%, от 6 месяцев до года — 3,75%, свыше года — 0,71%.

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков НБУ на группы выглядит следующим образом:

банки с государственной долей — 60,7%,

банки с частным капиталом — 21,9%,

банки иностранных банковских групп — 17,4%.

