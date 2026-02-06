Инфляция снизится до 7,5% в 2026 году: каковы размеры международной помощи — НБУ Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Инфляция снизится до 7,5% в 2026 году: каковы размеры международной помощи — НБУ

В ближайшие месяцы инфляция продолжит снижаться, прежде всего благодаря остаточным эффектам от роста урожаев в 2025 году.

Об этом говорится в отчете НБУ

В то же время, последствия масштабных разрушений в энергетике будут давить на цены как через рыночные, так и административные механизмы. На фоне низкой базы сравнения это повлечет за собой умеренное ускорение инфляции во втором полугодии 2026 года.

Как следствие, по итогам года инфляция снизится умеренно — до 7,5%.

2027−2028 годы

В последующие годы инфляция вернется на траекторию устойчивого замедления благодаря нормализации ситуации на рынке труда, более умеренной импортированной инфляции, постепенному наращиванию урожаев и мерам монетарной политики НБУ.

Восстановление энергосектора тоже будет способствовать снижению инфляции, в то же время повышенные издержки бизнеса на энергоавтономность будут еще долго давить на цены.

НБУ прогнозирует, что инфляция замедлится до 6% в 2027 году и цели НБУ 5% в 2028 году.

НБУ будет обеспечивать надлежащий уровень монетарных условий для дальнейшего понижения инфляции и достижения инфляционной цели 5% на горизонте политики. В то же время процентная политика будет постепенно смягчаться, что поддержит кредитование и экономический рост.

Объемы международной помощи

НБУ оставил без изменений предположение о дефиците бюджета в 2026 году — на уровне около 19% ВВП, что соответствует закону о Государственном бюджете.

В дальнейшем ожидается снижение показателя: до 14% ВВП в 2027 году и 9% ВВП в 2028 году по мере уменьшения рисков безопасности.

Важную роль в финансировании дефицита бюджета в ближайшие годы и дальше будет играть международная помощь.

НБУ предполагает, что Украина получит от международных партнеров:

51,4 млрд долл. США в 2026 году.

42,7 млрд долл. США в 2027 году.

21,6 млрд долл. США в 2028 году.

Это позволит сохранять международные резервы на достаточном уровне для поддержания устойчивости валютного рынка:

по итогам 2026 года — 65 млрд долл.

2027-го — около 73 млрд долл.

2028-го — почти 71 млрд долл.

