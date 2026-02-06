Международные резервы выросли до 57,7 млрд долл. США по итогам января Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Международные резервы выросли до 57,7 млрд долл. США по итогам января

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 г., по предварительным данным, выросли до 57 660,3 млн долл. США, обновив исторический максимум.

Об этом пишет НБУ

В январе они увеличились на 357,8 млн долл. США по сравнению с предыдущим месяцем, прежде всего, благодаря внешнему финансированию, что в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Динамику резервов в январе 2026 года определял ряд факторов

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке в январе поступило 3,124 млрд долл. США через счета Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,7 млн долл. США, в том числе:

233,9 млн долл. США — обслуживание и погашение ОЗГП;

76,8 млн долл. США — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 171,6 млн долл. США.

Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке 3 729,5 млн долл. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 1 445,7 млн ​​долл. США.

Текущий размер международных резервов обеспечивает финансирование 6 месяцев будущего импорта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.