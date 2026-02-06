0 800 307 555
НДС для ФЛП: правительство хочет смягчить налоговый законопроект

Украина стремится смягчить повышение налогов, чего требует Международный валютный фонд для разблокирования финансирования более чем на $8 млрд.
Об этом сообщает Вloomberg.
Министерство финансов готовит законопроект, который предусматривает повышение налогов для бизнеса. Однако законопроект не поддерживают президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и многие парламентарии, уточнили собеседники издания.
Киев получил предварительное одобрение кредита в ноябре прошлого года. Теперь программа ожидает утверждения совета директоров МВФ, которое ожидается в конце этого месяца. Подготовка налогового законопроекта является необходимым условием фонда.

Основные положения налогового законопроекта

Первоначально законопроект предусматривал введение налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн гривен (свыше $23 тыс.).
Хотя Киев сначала согласился на такой шаг, публичная критика вынудила пересмотреть решение. Зеленский якобы приватно сделал замечание министру финансов Сергею Марченко за согласование непопулярных условий. Марченко отказался комментировать этот инцидент.
В настоящее время министерство планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог дохода для обложения НДС до 2 или 4 миллионов гривен, сообщили источники.
Украинские власти склоняются к четырехкратному повышению порога, сообщил Bloomberg Давид Арахамия, руководитель фракции Зеленского в парламенте.

Что известно о НДС для ФЛП

Ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равняется $8,1 млрд.
В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен.
Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не менять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.
По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.
18 декабря Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение проект закона, который совершенствует администрирование НДС для плательщиков единого налога. Внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года.
Payment systems