Сколько времени может дать Украине МВФ на принятие изменений в НДС

Казна и Политика
МВФ рассматривает возможность дать Украине год на принятие изменений в НДС для физических лиц-предпринимателей в рамках новой программы кредитования на 8,1 млрд долларов.
Об этом сообщает в заявлении глава МВФ Кристалина Георгиева, пишет Reuters.
Напомним, Украина должна выполнить ряд условий МВФ для нового кредитования, которые охватывают бюджетную и налоговую политику.
Условия: налог на доходы, полученные от работы через цифровые платформы (так называемый «налог на OLX»), налогообложение посылок стоимостью до 150 евро, введение НДС для ФЛП, если их годовой доход превышает 1 миллион гривен.
В то же время МВФ признал необходимость гибкости. В частности, что касается последнего требования относительно НДС для ФЛП, по словам Георгиевой, МВФ рассматривает возможность предоставить Украине год, чтобы заручиться поддержкой народных депутатов для принятия изменений в парламенте.
Георгиева сказала, что ситуация в Украине ухудшилась из-за поврежденной энергетической инфраструктуры и морозов, но украинские власти ей подтвердили, что настроены продвигаться вперед.
Как пишет Reuters, Георгиева сообщила, что ее цель — убедиться, что Украина сможет выполнить предварительное соглашение, несмотря на «чрезвычайно суровые времена». Украинские чиновники заверили ее, что остаются настроенными двигаться вперед.
Напомним, Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев ранним утром в четверг для переговоров на высоком уровне.
В ноябре Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о четырехлетней программе кредитования на сумму 8,2 миллиарда долларов, которая зависит от ряда действий, включая принятие бюджета и укрепление гарантий финансирования со стороны доноров.
Представители МВФ заявляют, что Украина достигла прогресса, и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в течение нескольких недель.
