МВФ назвал условия для утверждения новой программы для Украины Сегодня 11:35

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале. В то же время, ключевым условием для этого остается выполнение Киевом согласованных предварительных действий (prior actions).

Об этом заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Козак, в настоящее время дата заседания совета директоров МВФ не определена.

«Мы надеемся, что потенциально сможем провести заседание совета директоров в феврале», — отметила она.

Финансовая поддержка ЕС и дефицит бюджета Украины

Козак подчеркнула, что решение Европейского Совета предоставить Украине 90 млрд евро финансовой поддержки в 2026—2027 годах является важной вехой для покрытия финансового дефицита государства.

По оценкам МВФ, дефицит финансирования Украины составляет 63 млрд долларов в 2026—2027 годах и 136,5 млрд долларов в течение действия потенциальной программы с 2026 по 2029 год. Привлечение этих средств также критично для восстановления долговой устойчивости.

Представитель МВФ сообщила, что Фонд находится на завершающей стадии переговоров с международными донорами, которые работают над предоставлением необходимых гарантий финансирования.

Что касается выполнения Украиной предварительных действий, в настоящее время выполнено только одно условие — принятие государственного бюджета на 2026 год.

Налоговые изменения среди ключевых prior actions

Среди других предыдущих мер Козак назвала:

расширение налогооблагаемой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы;

закрытие таможенных лазеек для потребительских товаров;

возобновление и отмена отдельных льгот по НДС.

«Быстрые действия украинской власти для выполнения этих и других предыдущих мер будут иметь решающее значение для поддержки импульса реформ и помощи Украине в привлечении финансирования для ее значительных потребностей», — подчеркнула директор Фонда по коммуникациям.

Визит Георгиевой в Киев

Одна из целей визита директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в Киев в этот четверг — подчеркнуть важность продолжения импульса реформ в Украине и поддержки Фонда для этого.

По словам Козак, это позволит руководству МВФ лучше понять ключевые вызовы с точки зрения украинской стороны. Визит должен способствовать координации и катализации финансовой поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Это первый визит главы МВФ в Киев с февраля 2023 года, когда также продолжались переговоры по предварительной программе Фонда.

Платежи Украины перед МВФ

На брифинге Козак не стала комментировать информацию о том, провела ли Украина выплату SDR125,7 млн ​​($179,4 млн) транша в счет погашения выделенных в октябре 2022 года $1,3 млрд при экстренной финансовой поддержке по инструменту RFI (Rapid Financing Instrument).

Она отметила, что МВФ, как правило, не комментирует конкретные финансовые операции стран-членов.

Предыдущие программы и запрос на новое финансирование

В 2025 году МВФ выделил Украине SDR674 млн, в то время как Украина уплатила SDR1,736 млрд основного долга и SDR523,5 млн процентов.

С марта 2023 года действовала четырехлетняя программа EFF в объеме 15,6 млрд долларов, очередной девятый транш по которой в размере SDR1,117 млрд (около 1,6 млрд долларов) был запланирован на декабрь 2025 года.

Изначально программа предусматривала общий объем внешнего финансирования на уровне 115 млрд долларов в базовом сценарии и 140 млрд долларов в негативном. Учитывая затягивание войны, эти показатели были пересмотрены до 153 млрд и 165 млрд долларов соответственно.

Во время работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 10 сентября премьер-министр Юлия Свириденко вместе с министром финансов и главой НБУ официально обратилась в МВФ с просьбой о новой программе на 2026−2029 годы. Необходимость новой программы обусловлена ​​тем, что действующая EFF рассчитана на завершение войны до марта 2027 года, в то время как боевые действия продолжаются.

