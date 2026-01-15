0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава МВФ прибыла в Киев впервые с 2023 года

18
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев ранним утром в четверг для переговоров на высоком уровне, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Ожидается, что в ходе поездки глава МВФ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и главой Центрального банка Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий, сообщил один из источников.
Отмечается, что подробности визита Георгиевой в Украину держатся в строжайшей тайне из соображений безопасности. Глава МВФ в последний раз посещала страну в феврале 2023 года.
В ноябре Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о четырехлетней программе кредитования на сумму 8,2 миллиарда долларов, которая зависит от ряда действий, включая принятие бюджета и укрепление гарантий финансирования со стороны доноров. Представители МВФ заявляют, что Украина достигла прогресса и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в течение нескольких недель.
Одобрение финансирования имеет решающее значение, поскольку оно откроет доступ к дополнительным внешним инвестициям, необходимым для покрытия дефицита финансирования Украины, который, по оценкам МВФ, составляет около 136,5 миллиарда долларов в период до 2029 года, учитывая продолжающуюся войну.
Георгиева рассмотрит прогресс Украины по ряду направлений, включая принятие бюджета на 2026 год, шаги по увеличению внутренних доходов за счет расширения налоговой базы и обеспечения крупномасштабного внешнего донорского финансирования на условиях гранта.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems