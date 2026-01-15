Глава МВФ прибыла в Киев впервые с 2023 года Сегодня 10:20

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев ранним утром в четверг для переговоров на высоком уровне, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что в ходе поездки глава МВФ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и главой Центрального банка Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий, сообщил один из источников.

Отмечается, что подробности визита Георгиевой в Украину держатся в строжайшей тайне из соображений безопасности. Глава МВФ в последний раз посещала страну в феврале 2023 года.

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о четырехлетней программе кредитования на сумму 8,2 миллиарда долларов, которая зависит от ряда действий, включая принятие бюджета и укрепление гарантий финансирования со стороны доноров. Представители МВФ заявляют, что Украина достигла прогресса и ожидают рассмотрения вопроса советом директоров в течение нескольких недель.

Одобрение финансирования имеет решающее значение, поскольку оно откроет доступ к дополнительным внешним инвестициям, необходимым для покрытия дефицита финансирования Украины, который, по оценкам МВФ, составляет около 136,5 миллиарда долларов в период до 2029 года, учитывая продолжающуюся войну.

Георгиева рассмотрит прогресс Украины по ряду направлений, включая принятие бюджета на 2026 год, шаги по увеличению внутренних доходов за счет расширения налоговой базы и обеспечения крупномасштабного внешнего донорского финансирования на условиях гранта.

