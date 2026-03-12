0 800 307 555
SpaceX планирует выход на биржу Nasdaq

К первоначальному публичному размещению акций компания готовится с 2025 года
Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует размещение своих акций на бирже Nasdaq.
Об этом сообщает Reuters.
Выход SpaceX на биржу может стать самым первичным публичным размещением акций (IPO) в истории.
Компания стремится попасть в индекс Nasdaq 100 еще до IPO, что является необходимым условием для листинга. Однако планы компании могут измениться.
Обычно новым компаниям приходится ждать до года, чтобы попасть в большие индексы типа S&P 500 или Nasdaq 100. Они должны доказать инвесторам свою стабильность. Однако в прошлом месяце Nasdaq предложила новое правило — Fast Entry (быстрый вход).
Если это правило вступит в силу, новая компания сможет претендовать на ускоренное включение в Nasdaq 100 (менее чем за месяц), если ее рыночная капитализация войдет в топ-40 текущих участников индекса.
По словам источников Reuters, это изменение разработано специально для привлечения высокооцененных частных компаний, таких как SpaceX, Anthropic и OpenAI.
Включение в blue-chip-индексы дает компаниям доступ к крупным институциональным инвесторам, расширяет базу акционеров и со временем улучшает ликвидность.
По данным источников издания, SpaceX планирует получить отметку примерно в $1,7 трлн. Это сделает ее шестой по рыночной стоимости компанией в США.
За право провести листинг SpaceX также борется Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Пока ни одна из бирж не получила окончательного решения от компании, и планы еще могут измениться.

Подробнее о выходе SpaceX на биржу

К первоначальному публичному размещению акций компания готовится с 2025 года.
Руководство SpaceX хочет провести листинг ориентировочно до конца 2026 года. Сроки могут измениться в зависимости от рыночных условий и сместиться на 2027 год.
Ожидается, что выручка компании вырастет примерно с $15 млрд в 2025 году до $22−24 млрд в 2026 году.
