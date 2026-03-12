SpaceX планирует выход на биржу Nasdaq
Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует размещение своих акций на бирже Nasdaq.
Об этом сообщает Reuters.
Выход SpaceX на биржу может стать самым первичным публичным размещением акций (IPO) в истории.
Компания стремится попасть в индекс Nasdaq 100 еще до IPO, что является необходимым условием для листинга. Однако планы компании могут измениться.
Обычно новым компаниям приходится ждать до года, чтобы попасть в большие индексы типа S&P 500 или Nasdaq 100. Они должны доказать инвесторам свою стабильность. Однако в прошлом месяце Nasdaq предложила новое правило — Fast Entry (быстрый вход).
Если это правило вступит в силу, новая компания сможет претендовать на ускоренное включение в Nasdaq 100 (менее чем за месяц), если ее рыночная капитализация войдет в топ-40 текущих участников индекса.
По словам источников Reuters, это изменение разработано специально для привлечения высокооцененных частных компаний, таких как SpaceX, Anthropic и OpenAI.
Включение в blue-chip-индексы дает компаниям доступ к крупным институциональным инвесторам, расширяет базу акционеров и со временем улучшает ликвидность.
По данным источников издания, SpaceX планирует получить отметку примерно в $1,7 трлн. Это сделает ее шестой по рыночной стоимости компанией в США.
За право провести листинг SpaceX также борется Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Пока ни одна из бирж не получила окончательного решения от компании, и планы еще могут измениться.
Подробнее о выходе SpaceX на биржу
К первоначальному публичному размещению акций компания готовится с 2025 года.
Руководство SpaceX хочет провести листинг ориентировочно до конца 2026 года. Сроки могут измениться в зависимости от рыночных условий и сместиться на 2027 год.
Ожидается, что выручка компании вырастет примерно с $15 млрд в 2025 году до $22−24 млрд в 2026 году.
