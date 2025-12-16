Nasdaq планирует перейти на круглосуточные торги Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Nasdaq готовится подать документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска круглосуточных торгов акциями. Речь идет о торгах 5 дней в неделю в формате почти непрерывной работы.

Nasdaq является одной из самых больших бирж в мире и площадкой для таких компаний, как Nvidia, Apple и Amazon. Подача заявки в SEC станет первым формальным шагом к внедрению торгов в режиме 23 часа в сутки.

Ранее президент Nasdaq Тал Коэн заявлял, что запуск такого формата ожидается во второй половине 2026 года. Об аналогичных планах уже сообщали Нью-Йоркская фондовая биржа и Cboe Global Markets.

Спрос на непрерывные торги

Спрос инвесторов на торги американскими акциями вне стандартных часов существенно вырос за последние годы. Это побудило регуляторов пересмотреть правила и согласовать инициативы крупных бирж.

По данным Nasdaq, рынок акций США составляет почти 2 трети общей рыночной стоимости всех котирующихся компаний в мире. Объем иностранных инвестиций в американские акции в прошлом году достиг $17 трлн.

Как изменится график торгов

На данный момент Nasdaq проводит торги в 3 сессии в течение рабочих дней. Предрыночная сессия длится с 4:00 до 9:30 по восточному времени США, основная — с 9:30 до 16:00, послерыночная — с 16:00 до 20:00.

После перехода на формат 23 часа в сутки биржа планирует работать в 2 сессиях. Дневная сессия продлится с 4:00 до 20:00 и будет включать в себя предрыночные, основные и послерыночные торги с открытием в 9:30 и закрытием в 16:00. После этого предусмотрен 1 час перерыва для технического обслуживания, тестирования и клиринга.

Ночная сессия продлится с 21:00 до 4:00 следующего дня. Соглашения, заключенные с 21:00 до 24:00, будут засчитываться в следующий торговый день. Торговая неделя в таком случае будет начинаться в воскресенье в 21:00 и завершаться в пятницу в 20:00.

Технические условия и риски

Запуск круглосуточных торгов зависит от модернизации системы обработки биржевой информации, обеспечивающей отображение самых точных котировок. Центральный клиринговый центр DTCC планирует перейти на непрерывный клиринг до конца 2026 года.

Сторонники нового формата считают, что он позволит инвесторам быстрее реагировать на события, происходящие вне стандартных часов торгов в США. В то же время крупные банки Уолл Стрит выражают обеспокоенность по поводу возможного снижения ликвидности, повышения волатильности и неопределенности относительно окупаемости инвестиций.

