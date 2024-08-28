Nasdaq планирует запустить торговлю опционами на биткоин-индекс — Finance.ua
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Nasdaq планирует запустить торговлю опционами на биткоин-индекс

Криптовалюта
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Фондовая биржа Nasdaq отправила заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на листинг и торговлю опционами на биткоин-индекс. Запуск нового продукта планируется осуществить в партнерстве с компанией CF Benchmarks.
Новый продукт будет торговаться под тикером XBTX. По мнению представителей Nasdaq, он предоставит их клиентам сложный инструмент для управления и хеджирования инвестиций в первую криптовалюту с помощью опционов.

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«Мы гордимся партнерством с CF Benchmarks по опционам индекса Nasdaq Bitcoin, предоставляя участникам рынка надежные финансовые пути для доступа к экосистеме цифровых активов», — заявил вице-президент Nasdaq Грег Феррари.
Топ-менеджер фондовой биржи отметил, что их сотрудничество с компанией CF Benchmarks ведет к дальнейшему объединению криптотрасли и традиционному рынку ценных бумаг. Такое взаимодействие свидетельствует о «зрелости сферы цифровых активов», подчеркнул Феррари.
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Новый продукт будет отслеживать индекс CME CFE CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI). Аналитики отмечают, что в случае одобрения XBTX они станут первыми криптовалютными деривативами, прошедшими клиринг в Опционной клиринговой корпорации США (OCC).
Согласно заявке Nasdaq, продукт предусматривает выполнение по европейскому образцу и наличный расчет. Окончательная стоимость расчетов основывается на нью-йоркском варианте справочного курса биткоина CME CF (BRRNY). Он обновляется ежесекундно путем агрегирования данных об ордерах на актив к доллару США с ведущих криптовалютных бирж.
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Генеральный директор CF Benchmarks Суи Чанг (Sui Chung) отметил, что спотовые опционы на первую криптовалюту, заключаемые на BRRNY, ориентируются на фьючерсные и опционные контракты, предлагаемые CME. Они дополнят уже имеющиеся на рынке криптовалютные биржевые продукты на базе биткоина.
По материалам:
incrypted
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