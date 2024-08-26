Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре — Finance.ua

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Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре

Криптовалюта
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Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре
Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре
Сентябрь обещает быть насыщенным месяцем для рынка Bitcoin. Аналитики CoinTelegraph назвали три основные причины, почему этот месяц может оказаться далеко не скучным для инвесторов и трейдеров.
Во-первых, долгосрочные владельцы Bitcoin (LTH) продолжают накапливать активы, несмотря на недавние колебания цены.
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Bitcoin зафиксировал падение ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) уже трижды в 2024 году, однако каждый раз быстро возвращался на более высокие уровни. Недавние данные свидетельствуют о том, что изменение капитализации, учитывающее реализуемые прибыли и потери долгосрочных собственников, выросло на $3 миллиарда. Это свидетельствует о том, что эти владельцы уверенно удерживают свои активы, даже когда краткосрочные инвесторы (STH) активнее продают.
Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре
Вторая важная причина — стабилизация давления продаж со стороны майнеров. После значительных продаж Bitcoin во втором квартале 2024 года, в последнее время резервы майнеров показывают признаки возврата к накоплению. Это может свидетельствовать о стабилизации цены Bitcoin в текущем диапазоне, что создает предпосылки возможного роста.
Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре
Третьим фактором является соотношение предложения стейблкоинов (SSR), которое также указывает на потенциально бычьи настроения на рынке. Рост глобальной ликвидности, включая объем стейблкоинов, доступных для покупки Bitcoin, может привести к значительному росту цен на актив. Текущее снижение этого показателя до уровней февраля 2024 г. свидетельствует о наличии значительной ликвидности на рынке, что может стать катализатором для дальнейшего подъема Bitcoin.
На фоне этих факторов Bitcoin попытается преодолеть важные уровни сопротивления в районе $61,700 и $62,737. Если это удастся, рынок может получить сигнал об изменении характера тренда, который открыл бы путь к дальнейшему росту в сентябре.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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