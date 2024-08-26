Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре — Finance.ua

Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре Сегодня 03:39 — Криптовалюта

Криптовалютные эксперты дали оптимистичный прогноз для роста Bitcoin в сентябре

Сентябрь обещает быть насыщенным месяцем для рынка Bitcoin. Аналитики CoinTelegraph назвали три основные причины, почему этот месяц может оказаться далеко не скучным для инвесторов и трейдеров.

Во-первых, долгосрочные владельцы Bitcoin (LTH) продолжают накапливать активы, несмотря на недавние колебания цены.

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Bitcoin зафиксировал падение ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) уже трижды в 2024 году, однако каждый раз быстро возвращался на более высокие уровни. Недавние данные свидетельствуют о том, что изменение капитализации, учитывающее реализуемые прибыли и потери долгосрочных собственников, выросло на $3 миллиарда. Это свидетельствует о том, что эти владельцы уверенно удерживают свои активы, даже когда краткосрочные инвесторы (STH) активнее продают.

Вторая важная причина — стабилизация давления продаж со стороны майнеров. После значительных продаж Bitcoin во втором квартале 2024 года, в последнее время резервы майнеров показывают признаки возврата к накоплению. Это может свидетельствовать о стабилизации цены Bitcoin в текущем диапазоне, что создает предпосылки возможного роста.

Третьим фактором является соотношение предложения стейблкоинов (SSR), которое также указывает на потенциально бычьи настроения на рынке. Рост глобальной ликвидности, включая объем стейблкоинов, доступных для покупки Bitcoin, может привести к значительному росту цен на актив. Текущее снижение этого показателя до уровней февраля 2024 г. свидетельствует о наличии значительной ликвидности на рынке, что может стать катализатором для дальнейшего подъема Bitcoin.

На фоне этих факторов Bitcoin попытается преодолеть важные уровни сопротивления в районе $61,700 и $62,737. Если это удастся, рынок может получить сигнал об изменении характера тренда, который открыл бы путь к дальнейшему росту в сентябре.

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noworries По материалам:

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