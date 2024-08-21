Bitcoin спрогнозировали рост на 642% в последующие 10 лет — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали рост на 642% в последующие 10 лет
Южнокорейский аналитик предполагает значительный рост стоимости биткоина до 2034 года. По прогнозам эксперта, цена Bitcoin может возрасти на 642% от текущего уровня.
Такой оптимистический прогноз сделал Ким Ю-мин, исследователь из Hanwha Investment & Securities, в своем отчете «Биткоин: от киберпанка до Уолл-стрит». Аналитик считает, что стоимость ВТС может достичь около $460 790 к 2034 году.
Ким базирует свой анализ на данных о золоте и кредитных дефолтных свопах (CDS). Он отмечает, что Bitcoin, как и золото, обеспечивает инвесторам сохранение стоимости и децентрализацию. Эксперт считает, что рынок криптовалют может превзойти по размеру рынок золота. Это становится более вероятным, поскольку политики обсуждают возможность использования биткоина как национального резервного актива.
Курс криптовалют к доллару
Ким также отмечает, что инвесторы, владеющие облигациями США, покупают CDS для хеджирования риска дефолта правительства. Эти транзакции похожи на Bitcoin с точки зрения хеджирования риска центрального банка.
Аналитик прогнозирует рост госдолга США до 600 миллиардов долларов в 2034 году. Инвестиции в Bitcoin могут помочь хеджировать риски дефолта правительства США. По словам эксперта, у Bitcoin есть потенциал снизить комиссии за денежные переводы и повысить доступность финансовой инфраструктуры. Если предположить, что 10% годового предложения M2 в размере 1,6 триллиона долларов перейдет в Bitcoin в течение следующих 10 лет, потенциал роста монеты составляет 642%.
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