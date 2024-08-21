Bitcoin спрогнозировали рост на 642% в последующие 10 лет — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали рост на 642% в последующие 10 лет Сегодня 03:55 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали рост на 642% в последующие 10 лет

Южнокорейский аналитик предполагает значительный рост стоимости биткоина до 2034 года. По прогнозам эксперта, цена Bitcoin может возрасти на 642% от текущего уровня.

Такой оптимистический прогноз сделал Ким Ю-мин, исследователь из Hanwha Investment & Securities, в своем отчете «Биткоин: от киберпанка до Уолл-стрит». Аналитик считает, что стоимость ВТС может достичь около $460 790 к 2034 году.

Ким базирует свой анализ на данных о золоте и кредитных дефолтных свопах (CDS). Он отмечает, что Bitcoin, как и золото, обеспечивает инвесторам сохранение стоимости и децентрализацию. Эксперт считает, что рынок криптовалют может превзойти по размеру рынок золота. Это становится более вероятным, поскольку политики обсуждают возможность использования биткоина как национального резервного актива.

Ким также отмечает, что инвесторы, владеющие облигациями США, покупают CDS для хеджирования риска дефолта правительства. Эти транзакции похожи на Bitcoin с точки зрения хеджирования риска центрального банка.

Аналитик прогнозирует рост госдолга США до 600 миллиардов долларов в 2034 году. Инвестиции в Bitcoin могут помочь хеджировать риски дефолта правительства США. По словам эксперта, у Bitcoin есть потенциал снизить комиссии за денежные переводы и повысить доступность финансовой инфраструктуры. Если предположить, что 10% годового предложения M 2 в размере 1,6 триллиона долларов перейдет в Bitcoin в течение следующих 10 лет, потенциал роста монеты составляет 642%.

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noworries По материалам:

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