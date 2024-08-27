У ЕС появился первый стейблкоин, который привязан к евро — Finance.ua

У ЕС появился первый стейблкоин, который привязан к евро Сегодня 18:34 — Криптовалюта

У ЕС появился первый стейблкоин, который привязан к евро

В Европейском союзе появился первый привязанный к евро стейблкоин, отвечающий требованиям MiCA.

Об этом сообщает пресс-служба Banking Circle.

Европейский платежный банк Banking Circle со штаб-квартирой в Люксембурге выпустил первый регулируемый стейблкоин EURI с привязкой к евро, отвечающий требованиям криптоактивов MiCA. Об этом сообщает Banking Circle.

EURI — первый токен электронных денег, запущенный Banking Circle, и первый регулируемый MiCA стейблкоин, выпущенный и поддержанный банком в ЕС.

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Сообщается, что стейблкоин будет продаваться на крупнейшей криптобирже Binance с 28 августа. Впоследствии EURI будет появляться и на других биржах.

Banking Circle уверяет, что все фиатные деньги (тип валюты, ценность которой не основывается ни на одном физическом активе, например, золоте или серебре) владельцев EURI, полученных в обмен на стейблкоин, будут храниться в виде наличных денег или ее эквивалентов в отдаленной структуре банка на случай банкротства.

EURI подлежит мониторингу транзакций и оценке рисков для выявления мошенничества и общего снижения рисков.

Кроме того, токен подлежит аудиту, который будет проводить аудиторская фирма высшего уровня, чтобы обеспечить паритет между EURI в обращении и наличными клиентами. Владельцы могут обменять EURI на евро по номинальной стоимости в любое время. EURI можно будет использовать и для расчета по другим криптовалютам.

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Економічна Правда По материалам:

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