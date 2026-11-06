Новые правила и налоги для криптовалют: что предусматривает законопроект

Рынок криптовалют в Украине могут наконец-то урегулировать на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет Верховной Рады. Среди прочего он определяет правила торговли криптоактивами, налоговые ставки и условия налоговой амнистии.
Так, комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о виртуальных активах. Теперь документ должен пройти второе чтение в парламенте — более чем через год после первого.
Инициатива призвана урегулировать украинский рынок криптовалют, которыми пользуются как рядовые граждане, так и народные депутаты. В то же время вокруг полномочий будущих регуляторов — Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку до сих пор продолжаются дискуссии.
Законопроект № 10225-д по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине определяет три категории криптоактивов:
Токены с привязкой к активам. Это виртуальные активы, стабильность стоимости которых обеспечивается привязкой к цене других объектов гражданских прав. Речь идет, в частности, о драгоценных металлах, сырье, акциях компаний или сочетании нескольких официальных валют. Примерами являются Paxos Gold и Tether Gold, стоимость которых привязана к золоту.
Токены электронных денег. Их стоимость привязана исключительно к одной официальной валюте, поэтому такие активы считаются электронными деньгами. К этой категории относятся, например, USD Coin и Euro Coin.
Прочие виртуальные активы. К ним относятся криптомонеты и сервисные токены, в частности Bitcoin, Ethereum и другие классические блокчейн-активы. Их детальную классификацию будет дополнительно определять регулятор рынка виртуальных активов. К
Кто сможет торговать криптовалютами
Законопроект позволяет покупать и продавать криптовалюту как физическим, так и юридическим лицам. В то же время для ФЛП первой-третьей групп предусмотрено отдельное правило: проводить операции с криптоактивами они смогут только как обычные физлица, уплачивая соответствующие налоги при продаже.
Юридические лица смогут создавать криптовалютные биржи и выпускать собственные токены. Однако для предоставления услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, им нужно будет пройти авторизацию.
Если за отчетный период такие операции принесли ущерб, его будут переносить на следующий период и учитывать со знаком минус при определении финансового результата от операций с криптоактивами до полного погашения.
Если же операции завершились прибылью, его будут добавлять в общий финансовый результат компании. С полученной суммы юридическое лицо будет платить налог по базовой ставке.
Налоговая амнистия
Отдельно законопроект предусматривает возможность для физических лиц легализовать виртуальные активы, приобретенные до его вступления в силу. Для этого не нужно будет подтверждать происхождение средств или активов, но придется уплатить взнос в размере 5% от их стоимости.
Если собственник откажется от такой легализации, активы будут облагаться налогом как обычные доходы по ставке 18%.
В то же время задекларировать старые криптовалютные сбережения можно будет только при подаче данных за 2026 отчетный год. То есть такая возможность будет одноразовой.