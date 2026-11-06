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Новые правила и налоги для криптовалют: что предусматривает законопроект

Криптовалюта
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Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин
Рынок криптовалют в Украине могут наконец-то урегулировать на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет Верховной Рады. Среди прочего он определяет правила торговли криптоактивами, налоговые ставки и условия налоговой амнистии.
Так, комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о виртуальных активах. Теперь документ должен пройти второе чтение в парламенте — более чем через год после первого.
Инициатива призвана урегулировать украинский рынок криптовалют, которыми пользуются как рядовые граждане, так и народные депутаты. В то же время вокруг полномочий будущих регуляторов — Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку до сих пор продолжаются дискуссии.
Основные положения законопроекта, вероятнее всего, уже не претерпевают изменений. Издание «Слово и дело» собрало главное о том, какие правила торговли и налогообложения криптовалют он предусматривает.

Какие виды виртуальных активов предполагает законопроект

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Законопроект № 10225-д по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине определяет три категории криптоактивов:
  • Токены с привязкой к активам. Это виртуальные активы, стабильность стоимости которых обеспечивается привязкой к цене других объектов гражданских прав. Речь идет, в частности, о драгоценных металлах, сырье, акциях компаний или сочетании нескольких официальных валют. Примерами являются Paxos Gold и Tether Gold, стоимость которых привязана к золоту.
  • Токены электронных денег. Их стоимость привязана исключительно к одной официальной валюте, поэтому такие активы считаются электронными деньгами. К этой категории относятся, например, USD Coin и Euro Coin.
  • Прочие виртуальные активы. К ним относятся криптомонеты и сервисные токены, в частности Bitcoin, Ethereum и другие классические блокчейн-активы. Их детальную классификацию будет дополнительно определять регулятор рынка виртуальных активов. К
Новые правила и налоги для криптовалют: что предусматривает законопроект

Кто сможет торговать криптовалютами

Законопроект позволяет покупать и продавать криптовалюту как физическим, так и юридическим лицам. В то же время для ФЛП первой-третьей групп предусмотрено отдельное правило: проводить операции с криптоактивами они смогут только как обычные физлица, уплачивая соответствующие налоги при продаже.
Юридические лица смогут создавать криптовалютные биржи и выпускать собственные токены. Однако для предоставления услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, им нужно будет пройти авторизацию.
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Физические лица также будут иметь право заниматься майнингом. Однако делать это можно будет только для собственных нужд и с уже имеющимися токенами, без создания нового публичного предложения.

Какие налоги нужно будет платить с криптовалюты

Физические и юридические лица должны будут самостоятельно вести учет с криптовалютой операций за отчетный период.
Для физических лиц законопроект предусматривает налогообложение только чистой прибыли от продажи криптовалюты. Ставки составят:
  • 18% - налог на доходы физических лиц;
  • 5% - военный сбор.
В то же время от налогообложения будут освобождаться:
  • обмен одной криптовалюты на другую;
  • бесплатно полученные виртуальные активы;
  • активы, полученные в результате эмиссии (майнинга);
  • доходы в размере до одной минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.
Для юридических лиц предусмотрен иной порядок учета финансовых результатов от операций с криптовалютой.
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Если за отчетный период такие операции принесли ущерб, его будут переносить на следующий период и учитывать со знаком минус при определении финансового результата от операций с криптоактивами до полного погашения.
Если же операции завершились прибылью, его будут добавлять в общий финансовый результат компании. С полученной суммы юридическое лицо будет платить налог по базовой ставке.

Налоговая амнистия

Отдельно законопроект предусматривает возможность для физических лиц легализовать виртуальные активы, приобретенные до его вступления в силу. Для этого не нужно будет подтверждать происхождение средств или активов, но придется уплатить взнос в размере 5% от их стоимости.
Если собственник откажется от такой легализации, активы будут облагаться налогом как обычные доходы по ставке 18%.
В то же время задекларировать старые криптовалютные сбережения можно будет только при подаче данных за 2026 отчетный год. То есть такая возможность будет одноразовой.
По материалам:
Слово і Діло
Рынок криптовалютЛегализация криптовалютНалоги
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