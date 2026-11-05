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Хакеры из КНДР похитили криптовалюту на $7,4 млрд в 2026 году

Криптовалюта
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Северокорейские хакеры, вероятно, совершили самое большое в своей истории цифровое ограбление, атаковав Binance. Через 20 минут злоумышленники похитили и вывели часть активов на общую сумму 6,3 млрд долларов. Биржа смогла заморозить около 3 млрд долларов, в то время как судьба остальных средств остается неизвестной.
Об этом сообщает «Слово и дело».

Сколько криптовалюты похитили хакеры из КНДР

Оценки объемов похищенной криптовалюты за предыдущие годы взяты из исследований проекта Chainalysis, который ежегодно публикует отчет Crypto Crime Report. Данные за 2026 год предоставил проект TRM Labs. В них учтено, в частности, хищение активов с Binance.
Большинство операций по хищению криптовалюты выполнила группировка, которую называют Lazarus Group.
Lazarus действует по меньшей мере с 2009 года и причастна к резонансным взломам Sony в 2014 году и Банка Бангладеш в 2016 году.
В 2026 году хакеры КНДР украли криптовалюты почти на половину ВВП своей страны
В 2026 году хакеры КНДР украли криптовалюты почти на половину ВВП своей страны, www.slovoidilo.ua
Однако последний излом Binance совершила, вероятно, другая группа, которую ФБР называет TraderTraitor. Во время взлома они использовали ИИ, чтобы сымитировать руководство Binance и обманным путем заставить рабочего установить вредоносное ПО, с которого началась операция. Это еще раз демонстрирует опасность использования ИИ-технологий хакерами во всем мире.
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Как изменялись объемы похищенной криптовалюты

В 2017 году хакеры КНДР похитили относительно немного криптовалюты — на 29,2 миллиона долларов. В 2018 году ее сумма выросла до 522,3 миллиона, после чего несколько лет колебалась на уровне нескольких сотен миллионов. В этот период хакеры неоднократно взламывали Bithumb и Youbit.
В 2022 году программистам из Северной Кореи удалось похитить 1 миллиард 650,5 миллиона долларов активов. Самая масштабная атака за этот год произошла против платформы Ronin Network.
За 2023 год хакеры получили активы на 660,5 миллиона долларов, взломав несколько меньших криптобирж — в частности, Atomic Wallet. За последние три года под атакой оказались Rain Management, DMM Bitcoin, WazirX, Radiant Capital, Bybit, Drift Protocol, KelpDAO, Bitget и наконец Binance.
Масштаб атак явно увеличился: 1,3 миллиарда в 2024 году, 2 миллиарда в 2025 и 7,4 миллиарда в 2026 году. Это почти половина ВВП Северной Кореи по оценке ООН в 2023 году (16,45 миллиарда). И хотя часть украденных средств Binance, например, удалось заморозить, это сопоставление демонстрирует, почему для КНДР похищение криптовалюты является столь важной составляющей пополнения государственного бюджета.

Какие еще кибератаки прошли осенью 2026 года

Атака на Binance — не единственное масштабное хакерское действие осенью 2026 года. Только за сентябрь-октябрь различные группы атаковали правительственные системы Молдовы и Бельгии, почту итальянского премьера Мелони, более 20 компаний в Японии, сайт сети АТБ и базу Пентагона.
По материалам:
Слово і Діло
Криптопреступления
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