Более $3,6 млрд вывели пользователи Binance с биржи после хакерской атаки

Binance возобновила вывод средств для всех 15 сетей. После хакерской атаки пользователи вывели уже $3,64 млрд.

За 9,5 часа 1 ноября выведено 2,1% от общих активов под управлением Binance, заявила компания в своих соцсетях.

Кто может стоять за атакой на Binance

Северная Корея уже много лет использует хакерские атаки и похищения криптовалюты как один из способов пополнения государственного бюджета. Хотя Binance и правоохранительные органы официально не подтвердили причастность КНДР к последней атаке, ряд аналитических компаний, в частности CoinDesk, связывают ее с северокорейскими группировками хакеров.

Это далеко не первый случай, когда Пхеньян подозревают в масштабных похищениях криптовалюты, совокупный ущерб от которых достигает миллиардов долларов.

Как отмечается в отчете CSIS, украденные средства используются для финансирования ядерной и ракетной программ, обхода международных санкций и поддержки государственного режима.