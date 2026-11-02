0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более $3,6 млрд вывели пользователи Binance с биржи после хакерской атаки

Криптовалюта
33
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Binance
Binance
Binance возобновила вывод средств для всех 15 сетей. После хакерской атаки пользователи вывели уже $3,64 млрд.
За 9,5 часа 1 ноября выведено 2,1% от общих активов под управлением Binance, заявила компания в своих соцсетях.

Кто может стоять за атакой на Binance

Северная Корея уже много лет использует хакерские атаки и похищения криптовалюты как один из способов пополнения государственного бюджета. Хотя Binance и правоохранительные органы официально не подтвердили причастность КНДР к последней атаке, ряд аналитических компаний, в частности CoinDesk, связывают ее с северокорейскими группировками хакеров.
Это далеко не первый случай, когда Пхеньян подозревают в масштабных похищениях криптовалюты, совокупный ущерб от которых достигает миллиардов долларов.
Как отмечается в отчете CSIS, украденные средства используются для финансирования ядерной и ракетной программ, обхода международных санкций и поддержки государственного режима.
Кроме того, часть денег направляется на содержание и развитие самих хакерских группировок, впоследствии осуществляющих новые кибератаки. Таким образом, киберпреступность превратилась в один из важных источников финансирования северокорейского государства.
По материалам:
ain
BinanceКриптобиржаКриптопреступления
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems