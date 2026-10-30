Binance заморозила $3 млрд активов из-за вероятной хакерской атаки

Криптовалютная биржа Binance сообщила о заморозке активов на общую сумму около $3 млрд в рамках расследования возможной хакерской атаки.

Об этом компания заявила в соцсети X.

«Подтвержденная общая сумма замороженных средств составляет около $3 млрд. Наши команды продолжают тесно сотрудничать с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями по анализу блокчейна и партнерами в отрасли, чтобы отслеживать и замораживать дополнительные активы», — говорится в заявлении.

Binance расследует возможную хакерскую атаку

Ранее Binance подтвердила, что расследует инцидент с безопасностью после сообщений пользователей о выводе средств из криптогаманцев платформы.

комментарии изданию TechCrunch представители Binance отметили, что компания знает об уведомлениях о потенциальной проблеме с безопасностью и активно выясняет обстоятельства инцидента.

«Уверяем, что средства пользователей находятся в полной безопасности», — заявили в Binance.

Отмечается, что специалисты по безопасности срочно проверяют всю соответствующую информацию, а обновления будут публиковать только через официальные каналы компании после подтверждения фактов.

Представитель Binance Росс О’Лири сообщил, что после инцидента компания по соображениям безопасности «временно приостановила вывод средств в нескольких блокчейн-сетях».

Circle и Tether также заморозили активы

О возможной взломе биржи за несколько часов до этого сообщил ее основатель Чанпэн Чжао, который сейчас не руководит компанией, но остается ее крупнейшим акционером. Он выразил надежду, что пользователям «полностью возместят» средства, однако не объяснил, на чем основана такая оценка.

Компании Circle и Tether также заморозили активы, связанные с инцидентом. Circle сообщила о заморозке около $800 млн в криптовалюте Tether, проходивших через ее сети, а Tether — примерно $1,56 млрд.

Ущерб может превысить $5,7 млрд

По оценкам наблюдателей, убытки биржи могут превышать $5,7 млрд. В то же время эти цифры пока не подтверждены, а похищение средств, вероятно, может продолжаться.