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001k. bot запускает акцию: обмен USDT ↔ BTC в обоих направлениях с комиссией 0%

Криптовалюта
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001k. bot запускает акцию: обмен USDT ↔ BTC в обоих направлениях с комиссией 0%
001k. bot запускает акцию: обмен USDT ↔ BTC в обоих направлениях с комиссией 0%
001k.bot запустил акцию на обмен USDT и BTC в обе стороны: сервисная комиссия на market swaps USDT → BTC и BTC → USDT составляет 0%. Предложение подойдёт тем, кто предпочитает разделить покупку BTC на несколько операций, чтобы не принимать решения на эмоциях, а также тем, кому нужно обменять BTC обратно на USDT.
Такой формат особенно подойдёт тем, кто предпочитает постепенную покупку BTC, а не конвертацию всей суммы за один раз. Например, $5 000 можно разделить на несколько операций и самостоятельно выбирать время каждой следующей покупки.
В рамках акции сервисная комиссия 001k. bot за такие market swaps не взимается. При продаже условия те же: если нужно вернуть часть средств из BTC в стейблкоин, сервисная комиссия за такой обмен тоже не взимается.
До подтверждения операции пользователь видит актуальный курс, размер сервисной комиссии и итоговую сумму, которую получит, поэтому может заранее оценить условия сделки и сравнить их с другими площадками.
Этот подход не отменяет рыночных рисков и не гарантирует выгодной цены или прибыли, но позволяет распределить покупку во времени и сохранить часть средств в USDT.
«Угадать точку входа невозможно, поэтому профессиональный подход — разбить покупку на части. Мы убрали сервисную комиссию с market swaps USDT/BTC и BTC/USDT, чтобы покупка частями не создавала дополнительных сервисных расходов», — отмечает Сергей Гуцу, бренд-амбассадор 001k.bot.
В 001k. bot также доступен разбор исторической модели BTC, которая выделяет период с октября 2026 года до начала февраля 2027 года как потенциальное окно для постепенного накопления. Модель используют только как ориентир: она не прогнозирует точную цену или дату минимума и не гарантирует дальнейшего роста BTC.

Что входит в предложение 0%

Акция распространяется на сервисную комиссию 001k. bot для предусмотренных условиями market swaps USDT/BTC в обоих направлениях: USDT → BTC и BTC → USDT.
Спред может быть учтён в котировке. Вывод BTC и операции через Limit Order оплачиваются отдельно согласно действующим условиям сервиса.

Купить или продать BTC в несколько шагов

Воспользоваться предложением можно в Telegram-боте 001k. bot и на веб-платформе. Для покупки нужно выбрать обмен USDT на BTC, указать сумму, проверить курс и итоговое количество BTC, после чего подтвердить операцию. Для продажи порядок тот же: выбрать обмен BTC на USDT, указать сумму, проверить курс и итоговую сумму в USDT, после чего подтвердить операцию.
Купленные BTC поступают на баланс 001k. bot — их можно оставить там или вывести на внешний кошелёк через сеть Bitcoin. Пользователям, которые уже прошли верификацию, повторно проходить KYC не нужно. Новым пользователям необходимо создать аккаунт, пройти KYC и пополнить баланс в USDT или BTC.
Актуальные сроки акции, курс и полные условия отображаются непосредственно перед подтверждением операции.
Чтобы начать, достаточно решить две вещи: какую сумму направить в BTC сейчас и сколько USDT оставить на следующие покупки.
Рассчитать первую покупку BTC 001k.bot.
По материалам:
001k.bot
Биткоин
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