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Украина заняла второе место в мире по накоплениям стейблкоинов

Криптовалюта
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МВФ проанализировал более 35 млрд транзакций в блокчейне за 2018-2025 годы и выявил несколько закономерностей.
МВФ проанализировал более 35 млрд транзакций в блокчейне за 2018-2025 годы и выявил несколько закономерностей.
В конце 2025 года объем стейблкоинов, которыми владели резиденты Украины, оценивался в $8,6 млрд. Это эквивалент 4,1% ВВП страны. По этому показателю Украина заняла второе место в мире после Венесуэлы.
Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на оценку Международного валютного фонда.

Какие страны лидируют по накоплению стейблкоинов

В конце 2025 года соотношение накоплений стейблкоинов к ВВП в разных странах было следующим:
  • Венесуэла — 5,6%;
  • Украина — 4,1%;
  • Нигерия — 1,4%;
  • Турция — 0,83%;
  • США — 0,04%.

Как валютные ограничения влияют на использование стейблкоинов

МВФ проанализировал более 35 млрд транзакций в блокчейне за 2018−2025 годы и выявил несколько закономерностей.
Валютные ограничения стимулируют использование стейблкоинов. Через полгода после ужесточения ограничений на вывод капитала объем трансграничных операций с ними растет в среднем на 30% по сравнению со сценарием без ограничений.
Отмена ограничений не возвращает пользователей к банковским переводам. Люди и компании, начавшие пользоваться криптокошельками, продолжают использовать их даже после отмены валютных ограничений.
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Валютные кризисы ускоряют цифровую долларизацию. В течение первого года после начала кризиса накопления стейблкоинов растут в среднем на 75% и не возвращаются к прежнему уровню после стабилизации курса.
«В то же время 8,6 млрд долларов — это модельная оценка МВФ на основе блокчейн-данных, а не официально задекларированные активы украинцев. Блокчейн позволяет увидеть операции и остатки на криптокошельках, но не всегда позволяет достоверно установить, кому принадлежит кошелек и в какой стране живет его владелец», — пояснила Василевская-Смаглюк.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КриптовалютаСтейблкоины
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