Украина заняла второе место в мире по накоплениям стейблкоинов

МВФ проанализировал более 35 млрд транзакций в блокчейне за 2018-2025 годы и выявил несколько закономерностей.

В конце 2025 года объем стейблкоинов, которыми владели резиденты Украины, оценивался в $8,6 млрд. Это эквивалент 4,1% ВВП страны. По этому показателю Украина заняла второе место в мире после Венесуэлы.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на оценку Международного валютного фонда.

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Какие страны лидируют по накоплению стейблкоинов

В конце 2025 года соотношение накоплений стейблкоинов к ВВП в разных странах было следующим:

Венесуэла — 5,6%;

Украина — 4,1%;

Нигерия — 1,4%;

Турция — 0,83%;

США — 0,04%.

Как валютные ограничения влияют на использование стейблкоинов

МВФ проанализировал более 35 млрд транзакций в блокчейне за 2018−2025 годы и выявил несколько закономерностей.

Валютные ограничения стимулируют использование стейблкоинов. Через полгода после ужесточения ограничений на вывод капитала объем трансграничных операций с ними растет в среднем на 30% по сравнению со сценарием без ограничений.

Отмена ограничений не возвращает пользователей к банковским переводам. Люди и компании, начавшие пользоваться криптокошельками, продолжают использовать их даже после отмены валютных ограничений.

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Валютные кризисы ускоряют цифровую долларизацию. В течение первого года после начала кризиса накопления стейблкоинов растут в среднем на 75% и не возвращаются к прежнему уровню после стабилизации курса.